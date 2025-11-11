[헤럴드경제=함영훈 기자]글로벌 여행 앱 스카이스캐너가 11월 17일부터 30일까지 2주간 ‘블랙 프라이데이(Black Friday)’ 항공권 특가 이벤트를 진행한다.

이번 프로모션은 스카이스캐너와 국내 주요 항공사인 티웨이항공, 제주항공, 진에어가 함께 마련했으며, 최대 30% 할인 혜택을 적용한 특가 항공권을 선보인다.

여행객들은 11월 17일 오전 6시부터 스카이스캐너 앱 내 마련된 이벤트 페이지를 통해 각 항공사가 제공하는 특가 항공권을 검색 및 예약할 수 있다.

티웨이항공은 2025년 11월 25일부터 2026년 10월 24일까지의 항공편에 대해 최대 12%, 제주항공은 2025년 10월 27일부터 2026년 3월 28일까지의 항공편을 대상으로 최대 10%, 진에어는 2025년 11월 17일부터 11월 28일까지의 항공편을 대상으로 최대 30% 할인 혜택을 제공한다.

스카이스캐너가 한국에서 ‘블랙 프라이데이’ 특가 이벤트를 벌이는 것은 이번이 처음이다.