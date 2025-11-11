사우디아라비아 ‘비반(BIBAN) 2025’에 부산 5개사 참가 중동 최대 창업·중소기업 전시회…투자상담 150여건 진행

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 부산기술창업투자원과 지난 11월 5일부터 8일까지 나흘간 사우디아라비아 리야드에서 열린 ‘비반(BIBAN) 2025’에 부산의 유망 신생기업(스타트업)이 참가해 세계 무대에서 경쟁력을 선보였다고 11일 밝혔다.

‘비반’은 사우디아라비아 중소기업청이 주관하는 중동의 스타트업 및 중소기업 생태계 조성 행사로 2017년에 처음 개최돼 7년 만에 151개국 18만여명이 참관하는 중동 최대 창업 전시회다.

이번 전시회 참가는 창업도시 간 협력을 바탕으로 유망 스타트업의 글로벌 진출 지원 및 투자유치 기회를 제공하기 위한 글로벌 교류·투자유치 지원사업의 하나다. 올해 부산시는 이번 사우디 비반 외에도 7월 일본 IVS, 이달 싱가포르 스위치(SWITCH)에 참가해 지역 스타트업의 세계 진출을 지원한 바 있다.

시는 이번 참가를 통해 부산 스타트업이 세계 시장에 성공적으로 진출할 수 있도록 다양한 사전 프로그램을 지원했다.

이번 전시회에 참가한 지역 스타트업은 ▷㈜아뮤즈(SaaS DX 설루션) ▷㈜덴큐임플란트(치과용 임플란트) ▷셀라스타(항암 치료제 및 정밀 항암 의료 플랫폼 서비스) ▷노쉬프로젝트(캐릭터 IP와 지역 원물을 결합한 간식) ▷티비오(혈당 및 체중 조절 기능성 식품) 총 5개사다.

이들 기업은 이번 전시회에서 바이어 상담과 투자 상담 150건 이상을 진행하며 중동 시장 진출을 위한 기반을 다졌다. 특히 ㈜덴큐임플란트는 전시 현장에서 2건의 업무협약을 체결하며 중동 시장 진출을 위한 첫발을 내디뎠다.

또 티비오는 ‘마켓 도어(Market Door)’에 참가해 전시한 자사 제품을 전량 판매하는 성과를 거둬 중동 시장에서의 잠재력을 확인했으며, 행사 마지막 날 사우디아라비아 상무부 장관이 해당 부스를 직접 방문해 관심을 보이기도 했다.

이진수 시 금융창업정책관은 “이번 비반 2025 참가는 부산 창업기업의 기술력과 혁신성을 세계에 알리고 지속적으로 글로벌 투자와 협력을 창출해 나가는 기회가 될 것”이라고 말했다.