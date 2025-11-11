[헤럴드경제=신혜원 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 오는 21일까지 ‘2025년 고객서비스(CS) 우수사례 국민투표(대국민 선호도 조사)’를 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 투표는 ▷친절한 응대 ▷신속한 업무처리 ▷서비스 향상을 위한 제도·시스템 개선을 주제로 한 다양한 CS사례 중 우수사례를 국민이 직접 선정하는 것으로, 국민 눈높이에서 목소리를 경청하고 국민이 원하는 CS 제공을 위해 올해 처음으로 도입됐다.

투표 대상은 ▷고객의 시간을 아끼고 마음을 채우는 기금e든든 디지털 CS! ▷CS혁신으로 불편 DOWN 효율 UP! 전 국민이 체감하는 더 편한 전세보증! ▷전세사기 제로(ZERO) 고객만족은 PLUS, 든든전세 등 15개다.

투표 참여자는 국민신문고 국민생각함 생각모음 또는 HUG 홈페이지에서 우수사례 1건을 선택하며, 추첨을 통해 참여자 50명에게 1만원 상당의 커피 기프티콘을 증정할 예정이다.

투표 결과는 이달 28일 보도자료와 HUG 홈페이지 등을 통해서 공개되고, CS 우수사례는 CS품질 제고를 위한 차년도 CS경영 등에 적극 활용할 예정이다.

허종문 HUG 경영인프라혁신단장은 “이번 투표는 국민이 직접 참여하는 CS활동이라는 점에서 의미가 있다”며 “이를 계기로 국민과 적극 소통하고, 국민 목소리를 더욱 경청하는 등 CS경영을 한층 강화하겠다”고 말했다.