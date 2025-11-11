[헤럴드경제=강승연 기자] 한국필립모리스는 이탈리아 디자인 브랜드 ‘셀레티(SELETTI)’와 함께 선보인 한정판 ‘아이코스 일루마 i 셀레티 에디션(사진)’이 출시 일주일 만에 전량 판매됐다고 11일 밝혔다.

이번 셀레티 에디션은 지난 10월 28일부터 아이코스 클럽 플래티넘 및 골드 회원을 대상으로 사전 판매됐으며, 30일부터는 아이코스 닷컴을 비롯해 전국 아이코스 직영 매장에 공식 출시됐다.

셀레티 에디션은 블랙과 골드 색상, 셀레티 특유의 패턴을 적용해 세련된 디자인으로 주목 받았다. 사전 판매 첫날부터 폭발적인 반응으로 이어졌고, 프라임 모델은 출시 당일 물량이 모두 소진됐다.

앞서 아이코스는 지난 4월 미네라(MINERA) 에디션을 비롯해 네온(NEON), 스티브 아오키(Steve Aoki) 등 다양한 한정판 에디션을 선보인 바 있다.

한국필립모리스 관계자는 “앞으로도 혁신적인 기술과 디자인을 접목한 다양한 제품으로 아이코스의 브랜드 가치와 소비자 경험을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.