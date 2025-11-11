광주대, 키르기스스탄 오시국립대와 국제협력 강화

김동진 총장, 자국 교환학생과 릴레이 간담회

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주대학교(총장 김동진)의 글로벌 교육 파트너인 키르기스스탄 오시국립대학교(Osh State University) 교수단이 광주대를 방문, 양교간 다양한 협력 방안을 논의했다고 11일 밝혔다.

오시국립대 러시아·유라시아통합학과장 압드칼르코바 다미라(Abdalkarqova Damira) 교수를 비롯한 교수진은 이번 방문에서 광주대 한국어교육과에 교환학생으로 수학 중인 오시국립대 학생들과 간담회를 갖고 학업 및 한국생활에 대한 애로사항을 청취했다.

이후 김동진 총장과의 차담회에서는 양교 간 교환학생 파견 확대와 함께 현재 운영 중인 오시2 세종학당을 통한 한국어 및 한국문화 교육 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.

압드칼르코바 다미라 교수는 “광주대학교는 학생들에게 훌륭한 교육환경을 제공하고 있다. 앞으로도 양교 간 교류가 더욱 활성화되길 기대한다”라고 말했다.

김동진 총장은 “광주대학교는 국제교육 협력을 통해 유학생들이 성장할 수 있는 기반을 확대하고 있다”며 “오시국립대와의 긴밀한 협력을 계속 이어 나가겠다”라고 답했다.