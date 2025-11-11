4년째 국악 인재양성

[헤럴드경제=정호원 기자] 신협중앙회는 국악 영재 양성과 전통예술 후원 공로를 인정받아 ‘2025 메세나대상’ 시상식에서 Arts & Business상을 수상한다고 11일 밝혔다.

‘메세나대상’은 한국메세나협회가 주최하고 문화체육관광부가 후원하는 국내 대표 문화예술 후원 시상식으로, 1999년부터 매년 문화예술 지원활동을 통해 사회적 가치 창출에 기여한 기업과 기관을 선정해 시상하고 있다. 시상식은 이날(11일) 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열리며, 문화체육관광부 장관을 비롯해 협회 회장단, 수상 기업 대표 등 약 300명이 참석할 예정이다.

신협은 2021년부터 전통한국음악예술원과 협력해 국악 인재양성 및 전통문화 활성화 사업을 4년째 이어온 공로를 인정받았다.

신협사회공헌재단(이하 신협재단)을 통해 추진 중인 전통문화 인재양성 사업은 전북 군산의 전통한국음악예술원과 협력해 문화소외지역 아동들에게 판소리, 타악, 한국무용 등 전통예술 교육을 무료로 제공하는 프로그램이다. 2021년부터 현재까지 약 500명의 아동을 지원했으며, 매년 정기 발표회와 문화 체험, 대외활동을 통해 우리 전통음악을 중심으로 다양한 예술 경험을 쌓고 있다. 프로그램 참여 학생들은 전국 규모의 국악대회에서 총 46회 수상하는 성과를 거두기도 했다.

우욱현 신협중앙회 관리이사는 “이번 수상은 신협이 지난 2018년부터 지속해온 전통문화 활성화 사업이 맺은 결실”이라며 “앞으로도 전통문화의 맥을 이어가고, 미래세대가 문화예술을 통해 성장할 수 있는 기반을 마련해 나가겠다”고 말했다.