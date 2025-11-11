[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 성시경이 10년 이상 함께 일한 전 매니저로부터 금전적 피해를 입은 사실이 알려진 후 팬들로부터 받은 위로에 감사함을 표했다.

성시경은 9일 자신의 인스타그램 계정에 “이렇게까지 날 싫어하는 사람이 많을까 싶게 악플을 받아본 적은 많아도, 이렇게까지 위로해 주고 응원하는 글을 많이 받은 건 인생 처음인 것 같다. ‘내가 그리 나쁘게 살지 않았구나’ 싶고 진심으로 많은 위로와 도움이 됐다. 감사하다”라고 적었다

성시경은 “가요 선·후배뿐 아니라 방송관계자들로부터도 잘 연락하지 않던 연이 한 번이라도 닿았던 거의 모든 분이 힘내라고 다정하게 연락을 줬다. 다들 각자 본인이 경험했던 상처를 공유해줬다”라며 “어릴 적 사자성어 책에 나오던 새옹지마라는 말이 도대체 무슨 소리인가 했는데 일희일비하지 말고 모든 일을 담담하게 그리고 현명하게 그리고 쉽지 않지만, 감사하게 받아들이는 것이 어른이라고 느낀다”라고 썼다.

성시경은 “지금 내 인생의 흐름 나라는 사람에 대해서 가수라는 직업에 대해서 많이 돌아보고 생각하는 시간이 됐다”라며 “연말공연 도전해보겠다. 응원하고 기다려 주시는 팬분들을 위해서, 무엇보다 저 자신을 위해서 힘들어 하는 건 내년으로 미루고 남은 시간 몸과 마음을 잘 돌보고 나다운 재미있고 따뜻한 한 해의 끝을 준비해보겠다. 응원해달라”고 했다.

앞서 지난 3일 소속사 에스케이재원 측은 “성시경 전 매니저가 재직 중 업무 수행 과정에서 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인됐다”고 전했다. 이어 “당사는 내부 조사 결과 사안의 심각성을 인지했고, 정확한 피해 범위를 확인 중”이라고 밝혔다.

성시경 역시 자신의 SNS 계정에 “최근 몇 개월이 참으로 괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다”며 “믿고 아끼고 가족처럼 생각했던 사람에게 믿음이 깨지는 일을 경험하는 건 데뷔 25년 처음 있는 일도 아니지만 이 나이 먹고도 쉬운 일 아니더라”고 심경을 고백했다.

한편, 10일 서울 영등포경찰서에 따르면 성시경의 전 매니저에 대해 업무상 횡령 혐의와 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반으로 처벌해달라는 고발장이 영등포서에 제출됐다.