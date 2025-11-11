[헤럴드경제=김주리 기자] 조국 전 조국혁신당 대표가 한동훈 전 국민의힘 대표와 관련해 직설을 쏟아냈다.

조 전 대표는 10일 오후 MBC라디오 ‘권순표의 뉴스 하이킥’에서 항소 포기와 관련해 한 전 대표가 “검찰 자살의 날이다”고 날 선 반응을 보인 것에 대해 “가소롭더라”며 “검찰을 자살하게 한 사람, 검찰을 죽게 만든 사람이 누구냐. 한동훈과 그의 보스 윤석열이 아니던가”라고 받아쳤다.

이어 “윤석열과 한동훈이 힘을 합해서 검찰권 오남용해 수많은 사건을 일으켰다”며 “문재인 전 대통령 사건(울산시장 선거 개입논란), 이재명 대통령 관련 사건을 끝도 없이 확장해 문제가 된 거 아니냐”고 지적했다.

조 전 대표는 “이에 모든 국민들이 ‘검찰이 문제다’는 것을 알게 돼 국회가 결단, 검찰청 문패를 내렸지 않는가”라며 “검찰을 죽게 만든 사람들이 바로 윤석열, 한동훈과 같은 정치 검사들인데 지금 갑자기 ‘검찰이 죽었다’라며 엉뚱한 얘기를 하고 있다”고 어이없어했다.

따라서 “검찰권 오남용의 주역이자 윤석열을 대통령으로 만들고 법무부 장관을 한 한동훈은 검찰 사망에 대해 운운할 자격이 없다”고 강조했다.

전국 검사장들이 입장문을 발표하는 등 집단 반발하고 있는 상황과 관련해 조 전 대표는 “(노만석) 검찰총장 대행이 ‘이것은 어떠하다’고 해명해야, 사실관계를 밝혀야 한다”고 요구했다.

또 “정성호 법무부 장관이 도어스테핑에서 말했지만 법무부와 대검 차원에서 이 일에 대해 분명한 설명이 있어야 한다”며 “이번 기회에 검찰이 지금까지 오남용해 왔던 항소·상고 남발을 정리해 ‘항소와 상고를 어떤 기준에 따라서 하고, 어떤 기준에 따라서 안 하고’를 정리해 설명했으면 좋겠다”고 했다.