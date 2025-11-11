스타트업 창업자·테크 리더·연구자 참석 AI 전문가 13인 정기 토론…해결책 모색 10일 ‘에이전틱 AI’ 주제로 발표 및 토론

[헤럴드경제=권제인 기자] 카카오는 국내 인공지능(AI) 분야를 대표하는 업계 및 학계 전문가 13인과 함께 ‘카카오 일상AI 포럼’을 발족했다고 11일 밝혔다. 포럼에서는 AI 기술 및 서비스 동향은 물론, 현안과 쟁점에 대한 정기 발표 및 토론을 통해 실행 방안과 해결책을 모색한다.

포럼에서는 AI가 대중의 일상에 끼칠 영향과 산업적 변화, 그 과정에서 해결해야 현실적 과제들에 대해 깊이 있는 논의를 진행한다. 스타트업과 학계, 관련 산업계 등 다양한 영역의 전문가들이 함께하는 만큼 풍부한 현장 경험을 바탕으로 대안 중심의 실질적 토론이 이어질 것이라 기대한다. 카카오 테크 리더들도 포럼에 참여해 카카오의 AI 기술 및 서비스와의 연결고리를 강화한다.

카카오 일상AI 포럼에는 ▷김덕진 IT커뮤니케이션연구소 소장 ▷김도균 달파 대표 ▷김승일 모두의연구소 대표 ▷김종윤 스캐터랩 대표 ▷노정석 비팩토리 대표 ▷심규현 렛서 대표 ▷유수연 네이션에이 대표 ▷엄윤설 에이로봇 대표 ▷장동선 미래탐험공동체 대표 ▷정지훈 Asia2G Capital 제너럴 파트너 ▷최재식 인이지 대표 등이 참여한다. 김병학 카카오 카나나 성과리더와 김세웅 카카오 AI시너지 성과리더도 함께 한다.

카카오는 지난 10일 1회차 포럼을 열어 ‘에이전틱(Agentic) AI’를 주제로 한 세션 발표 및 토론을 진행했다. 노정석 비팩토리 대표는 ‘AI 시대 개별 비즈니스들의 진화 방향’을, 심규현 렛서 대표는 ‘에이전틱 AI로 바뀌는 조직 구조’에 대해 발표했다. 김세웅 카카오 성과리더의 ‘에이전틱 AI 전환, 플랫폼 전략의 새로운 시작’에 대한 발표가 뒤를 이었다.

이날 포럼 참석자들은 “AI가 바꿀 일상과 산업 생태계에 대해 진지하고 실질적인 토론을 진행할 수 있어 뜻깊었다”며 “대중의 삶에 AI가 빠르고 긍정적인 방향으로 자리 잡을 수 있는 길을 함께 찾아갔으면 한다”고 입을 모았다.

카카오 관계자는 “포럼을 통해 현장의 다양한 실사례에 기반한 경험과 인사이트를 공유하고자 한다”며 “AI 각 영역 전문가가 포진한 만큼, 우리 사회 및 산업계가 지향해야 할 AI 혁신의 방향성과 구체적 실행 방안을 함께 모색해 갈 것”이라고 말했다.