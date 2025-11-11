전일 ETF 순매수 1위로 급등

[헤럴드경제=유동현 기자] 코스피가 다시 4000선을 회복했지만 개인투자자들은 주가 하락에 ‘베팅’하는 인버스 상장지수펀드(ETF)를 대거 매수했다.

11일 한국거래소에 따르면 전날 개인 투자자들이 가장 많이 순매수한 ETF는 ‘KODEX 200 선물 인버스’로 1111억원 규모에 달한다. 2위 ‘TIGER 미국 S&P500’(321억원)보다 약 3.5 배 많다. 3위도 인버스 상품인 ‘KODEX 인버스’로 291억원을 기록했다.

인버스 ETF는 증시 움직임을 거꾸로(인버스) 따르는 파생금융 상품으로, 주가나 지수가 떨어지면 수익이 나는 구조다.

지난주 코스피가 4200선마저 돌파하며 증시 호황이 이어지자 인버스 ETF에 대한 관심은 시들했다. 최근 1주일(3∼10일) 사이 개인 순매수액 상위 10개 ETF를 보면 국내 증시 움직임을 그대로 또는 증폭해 따르는 ‘KODEX 200’과 ‘KODEX 레버리지’가 1·2위를 차지했지만, 인버스 상품은 아예 목록에 없었다.

최근 한 달(10월10일∼11월10일)로 범위를 넓혀도 순매도 10위권 중 인버스 상품은 ‘KODEX 200 선물 인버스’(6위) 1개에 불과했다.

그러다 코스피가 변동성을 나타내면서 인버스 매수세가 살아나기 시작했다. 코스피가 장중 6% 이상 밀려 3800대까지 하락한 지난 5일 ‘검은 수요일’ 등 시장 변동이 커지는 경우가 잇따르자 조정장 확률에 다시 베팅하는 ‘개미’들이 늘어나는 것으로 풀이된다.

또 국내 증시는 ‘큰 손’인 외국인 투자자의 매수 방향, AI(인공지능) 산업의 전망, 우리 정부의 증시 부양책을 둘러싼 기대감, 미국 셧다운(정부업무 일시중단)의 해제 여부 등 변수가 얽혀 있어 단기 움직임을 전망하기 매우 어렵다.

단, 인버스 ETF는 작동 방식이 단순해도 투자 난도가 높아 유의가 필요하다. 상승장이 이어지면 그만큼 바로 손실이 쌓여 타격이 클 수 있다.