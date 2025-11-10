[헤럴드경제=김보영 기자] 대만의 한 미술관에서 전시 중인 현대미술 작품이 자원봉사자의 실수로 손상되는 일이 벌어졌다.

6일 대만 타이완뉴스 등 외신에 따르면 지난 4일 지룽시 지룽미술관에 진행된 현대 미술 특별전에서 자원봉사자가 대만 예술가 천쑹즈의 설치 작품인 거울 표면의 먼지를 더러워진 것으로 오인해 화장지로 닦아냈다.

해당 작품의 명칭은 ‘먼지 묻은 거울’로 먼지 덮인 거울이 나무판 위에 올려져 있는 형태다. 거울의 얼룩과 먼지는 작가가 의도한 것으로 시간과 공간의 변화 속에서 인간의 지속과 변화와, 중산층의 문화적 의식을 반영했다고 한다.

미술관 직원이 즉시 제지했지만, 이미 손상은 발생한 상태였다. 문화관광국은 즉시 작가에게 사과하고 향후 조치에 대해 논의했으나, 작품을 원래 상태로 복원하는 것은 불가능한 것으로 전해졌다.

일부 비평가들은 “실수로 닦인 것도 작품의 일부로 간주할 수 있다”는 의견을 내놓았다. 문화관광국은 “작가에게 깊이 사과한다고 해도 창작 활동에 대한 피해를 완전히 보상할 수는 없다”며 후속 처리 방안을 논의 중이라고 밝혔다.