[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 지하 1층 쿠론매장에 핸드메이드 니트 웨어 브랜드 ‘미수아바흐브’와 협업해 선보인 키링 컬렉션을 출시해 고객들의 눈길을 사로잡고 있다. 이번에 선보인 컬렉션은 부드러운 털실을 사용해 추운 날씨에 따뜻하고 포근한 감성을 선사하는 것이 특징이다. 인형 형태의 키링을 비롯해 니트 스카프, 머플러, 가방 등 다양한 형태로 출시했다.
kbj7653@heraldcorp.com
입력 2025-11-10 21:51:49
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 지하 1층 쿠론매장에 핸드메이드 니트 웨어 브랜드 ‘미수아바흐브’와 협업해 선보인 키링 컬렉션을 출시해 고객들의 눈길을 사로잡고 있다. 이번에 선보인 컬렉션은 부드러운 털실을 사용해 추운 날씨에 따뜻하고 포근한 감성을 선사하는 것이 특징이다. 인형 형태의 키링을 비롯해 니트 스카프, 머플러, 가방 등 다양한 형태로 출시했다.
울산 붕괴 참사를 빌미로 노쇼 사기라니…허위 신분증 내밀고 ‘소화포 구매해 달라’ [세상&]
[헤럴드경제=이영기 기자] 울산화력발전소 붕괴 참사를 악용하는 ‘노쇼(No-show) 사기’가 기승을 부리고 있다. 자신을 공공기관 직원으로 속여 사고 수습에 필요한 각종 자재를 대신 구매해달라고 한 뒤 잠적하는 수법 등으로 소상공인에게 피해를 입히고 있다. 경찰은 참사를 악용하는 사기 범죄에 대한 엄정 대응을 예고했다. 경찰 관계자는 10일 서울 서대문구
[영상] “2억대면 산다고?”…경기 광주 5년차 전원주택, 반값에 나온 이유는 [부동산360]
경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 소재 주택과 토지는 오는 12월 1일 3차매각기일을 앞두고 감정가 2억9175만원으로 감정가 5억9542만원의 49% 수준인 2억원대로 경매에 나와 눈길을 끌고 있다.
“퇴직했더니 대기업 러브콜 쏟아지네?”…몸값 ‘금값’된 공무원, ‘이곳’ 출신이었다
[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 4년간 퇴직공직자 중 대기업의 러브콜을 가장 많은 받은 것은 국방부 출신인 것으로 나타났다. 그외 경찰청, 검찰청, 금융감독원, 국세청 등 사정기관 출신도 퇴직 후 대기업 취업에 성공했으며, 한화와 삼성, 현대자동차 등 대기업에서 채용이 많이 이뤄진 것으로 분석됐다. 4일 기업분석연구소 리더스인덱스가 인사혁신처에 신고된 2022년 1월~2025년 9월 취업 심사 신청자를 전수조사한 결과, 총 3634명 중 3297명(90.7%)이 영리사기업·협회·공공기관 등에 대해 취업 승인 또는 가능 판정을 받았다고 밝혔다. 퇴직공직자는 공직자윤리법에 따라 취업 제한기간이 있으며 퇴직 전 5년간 속했던 부서 업무와 밀접한 관련이 있는 기관·조직에는 퇴직 후 3년간 취업할 수 없다. 이에 인사혁신처는 퇴직공직자의 취업 예정처와 직무·직위 등을 심사해 취업 가능 여부를 결정하고 그 결과를 공개하고 있다. 대기업 중에 퇴직공직자를 많이 채용한 곳은 한화, 삼성, 현대차
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고