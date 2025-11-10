롯데백화점 대구점 지하 1층 ‘쿠론’ 매장에서 고객이 다양한 핸드메이드 키링제품을 살펴보고 있다.[롯데백화점 제공]
[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]롯데백화점 대구점은 지하 1층 쿠론매장에 핸드메이드 니트 웨어 브랜드 ‘미수아바흐브’와 협업해 선보인 키링 컬렉션을 출시해 고객들의 눈길을 사로잡고 있다. 이번에 선보인 컬렉션은 부드러운 털실을 사용해 추운 날씨에 따뜻하고 포근한 감성을 선사하는 것이 특징이다. 인형 형태의 키링을 비롯해 니트 스카프, 머플러, 가방 등 다양한 형태로 출시했다.


