[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 전국 광역자치단체 최초로 ‘환경교육도시’로 재지정됐다.

인천시는 재지정을 계기로 2028년까지 ▷모든 시민이 참여하는 환경학습 체계 구축 ▷지역 맞춤형 환경교육 거점 확대 ▷기후위기 대응 시민 실천운동 강화 ▷국제기구 협력사업 확대 등을 중점 추진할 계획이다.

시는 ‘삶의 전환을 실천하는 생태시민 육성’을 목표로 인천시교육청, 시민단체와 협력체제를 구축하고 환경교육 기반 조성과 시민 참여 확대, 사회환경교육 프로그램 강화를 추진해왔다.

시는 또 해양, 자원순환, 기후, 생태 등 다양한 지역 환경현안을 교육자원으로 활용해 시민이 체감할 수 있는 프로그램을 운영하고 있다.

이밖에 인천에 소재한 환경 관련 국제기구와의 교류·협력 확대를 통해 글로벌 기후위기 대응 등 국제적 연대 기반을 강화하고 있다.

환경교육도시는 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 법률에 따라 기후에너지환경부가 지정하는 제도로, 지역 주민의 환경의식 제고와 지속가능한 사회 전환을 촉진하기 위해 행·재정적 지원을 받는다.