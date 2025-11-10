[헤럴드경제=이상섭 기자] 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 대장동 사건 항소포기를 규탄하는 모두발언을 하고 있다.
babtong@heraldcorp.com
입력 2025-11-10 15:06:02
[헤럴드경제=이상섭 기자] 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 대장동 사건 항소포기를 규탄하는 모두발언을 하고 있다.
곽종근의 ‘한동훈 잡아오라’ 작심발언…홍장원·여인형·이진우 또 다른 폭탄발언 나오나 [세상&]
[헤럴드경제=박지영 기자]윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판이 막바지에 이르고 있다. 곽종근 전 특수전사령관에 이어 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수방사령관, 홍장원 전 국정원 1차장 등 핵심 증인이 줄줄이 법정에 출석할 전망이다. 10일 서울중앙지방법원 형사25부(부장 지귀연)는 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 공판을 진행 중이다. 윤 전
[영상] “2억대면 산다고?”…경기 광주 5년차 전원주택, 반값에 나온 이유는 [부동산360]
경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기도 광주시 퇴촌면 관음리 소재 주택과 토지는 오는 12월 1일 3차매각기일을 앞두고 감정가 2억9175만원으로 감정가 5억9542만원의 49% 수준인 2억원대로 경매에 나와 눈길을 끌고 있다.
“퇴직했더니 대기업 러브콜 쏟아지네?”…몸값 ‘금값’된 공무원, ‘이곳’ 출신이었다
[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 4년간 퇴직공직자 중 대기업의 러브콜을 가장 많은 받은 것은 국방부 출신인 것으로 나타났다. 그외 경찰청, 검찰청, 금융감독원, 국세청 등 사정기관 출신도 퇴직 후 대기업 취업에 성공했으며, 한화와 삼성, 현대자동차 등 대기업에서 채용이 많이 이뤄진 것으로 분석됐다. 4일 기업분석연구소 리더스인덱스가 인사혁신처에 신고된 2022년 1월~2025년 9월 취업 심사 신청자를 전수조사한 결과, 총 3634명 중 3297명(90.7%)이 영리사기업·협회·공공기관 등에 대해 취업 승인 또는 가능 판정을 받았다고 밝혔다. 퇴직공직자는 공직자윤리법에 따라 취업 제한기간이 있으며 퇴직 전 5년간 속했던 부서 업무와 밀접한 관련이 있는 기관·조직에는 퇴직 후 3년간 취업할 수 없다. 이에 인사혁신처는 퇴직공직자의 취업 예정처와 직무·직위 등을 심사해 취업 가능 여부를 결정하고 그 결과를 공개하고 있다. 대기업 중에 퇴직공직자를 많이 채용한 곳은 한화, 삼성, 현대차
“지독한 악취 진짜 못 참겠다” 결국 비행기 회항…원인 뭔가 했더니
[헤럴드경제=이원율 기자]미국 로스앤젤레스에서 솔트레이크시티로 비행하던 여객기가 기내에서 발생한 악취로 인해 회항하는 일이 벌어졌다. 21일(현지시간) 미국 ABC방송 등에 따르면 지난 18일 승객과 승무원 등 195명을 태우고 로스앤젤레스 국제공항을 출발한 델타항공 2311편이 비행 중 회항했다. 당시 기내에선 원인 모를 불쾌한 냄새가 퍼지고 있었다. 목적지인 솔트레이크시티까지는 약 2시간이 남은 상황이었다. 델타항공 측은 “승객 안전보다 더 중요한 게 없기에 기내에서 불쾌한 냄새가 감지된 후 승무원들은 표준 절차에 따라 로스앤젤레스로 안전하게 회항했다”고 했다. 이어 “(문제가 된 냄새는)탑승객이 기내로 갖고 온 상한 음식과 관련 있다”며 “기내 식음료 서비스와는 무관하다”고 분명히 했다. 다만, 상한 음식이 무엇인지에 대해선 구체적으로 알리지 안핬다. 승객들은 회항 후 다른 항공편으로 다시 솔트레이크시티에 가야 했다. 델타항공은 “고객 여러분의 여행이 지연된 점에 사과드린다”고