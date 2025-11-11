유공자 포상시상식 및 세미나 등 진행 스타트업 13개사 홍보부스도 운영해

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 건설회관에서 ‘성장과 신뢰의 10년, 100년 미래를 그리다’를 슬로건으로 ‘제10회 부동산산업의 날’ 기념식을 개최한다고 11일 밝혔다.

기념식은 국민의 주거 안정과 부동산산업 발전에 기여한 유공자 포상시상식과 부동산산업의 새로운 도약을 모색하는 세미나(2부, 부대행사)로 나눠서 진행한다.

기념식에는 김승배 한국부동산경제단체연합회장 등 약 400여 명의 부동산산업 관련 산·학·연 종사자들이 참석할 예정이다.

먼저 기념식에서는 국민의 주거 안정과 부동산서비스 기술혁신 등 다양한 분야에서 부동산산업 발전에 기여한 유공자 43명에게 국토부 장관 표창(35명), 국회 공로장(3명) 및 표창장(5명)을 수여한다.

국토부 장관 표창을 수상하는 이정주 동우씨엠건설㈜ 대표이사는 도시형생활주택 등 소형 주거공급을 통해 1~3인 가구의 주거 안정을 도모하며 입주민을 위한 ‘세이버스 서비스’를 통해 하자보수·민원·비상 출동 등 원스톱 고객지원 체계를 구축해 공로를 인정받았다.

조성진 HL리츠운용㈜ 대표이사는 리스크관리와 준법 감시를 고도화해 안정적 운용 기반을 마련해 투명경영, 공공성 강화 등 부동산 금융 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

국회의장 공로장은 문주현 엠디엠그룹 회장, 국회부의장 공로장은 김송규 대신자산신탁 대표이사와 오강택 한국공인중개사협회 이사가 수상하고, 전영수 서울특별시 주무관 등 5인이 국토교통위원장 표창장을 수상한다.

한편 기념식과 연계해 그간 부동산서비스산업 창업경진대회를 통해 발굴한 유망한 새싹기업(스타트업) 등 13개사가 홍보부스를 마련해 부동산 혁신 기술 홍보에 나선다 오후에는 부동산서비스산업의 새로운 도약을 위해 ‘부동산서비스산업 진흥계획 1.0에서 2.0으로’를 주제로 발제가 이뤄지고, 라운드테이블을 통해 장희순 강원대학교 교수 등 전문가들의 ‘부동산서비스산업 진흥을 위한 업권별 과제’에 대한 정책제언과 토론이 이뤄진다.

김윤덕 국토부 장관은 영상축사를 통해 “인공지능(AI)과 디지털 기반으로 거래의 투명성을 높이고, 전문성을 강화해 국민이 안심할 수 있는 부동산서비스 환경 조성을 위해 업계에서도 과감한 혁신을 시도해 달라”고 당부했다.