대한민국 항공보안협회와 업무협약 체결…신성장동력 확보 박차

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군은 지난 7일 ㈜티어원브로스 최영재 대표(방송인)를 안티드론 분야 홍보대사로 위촉하고, 대한민국 항공보안협회와 업무협약을 체결하며 안티드론 산업 육성에 본격 나섰다고 10일 밝혔다.

이번 위촉식은 의성군이 미래 신성장동력으로 추진 중인 안티드론 산업의 대중 인식 제고와 협력 네트워크 강화를 위해 마련됐다.

최영재 대표는 특수부대 등 다양한 군 복무 경험으로 강인함과 책임감을 상징하는 인물로, 현재 예능 프로그램 출연과 유튜브 채널(구독자 약 3만 명)을 통해 활발히 대중과 소통하고 있다.

최 대표는 “안티드론 분야 홍보대사는 국내 최초일 것으로 생각한다”며 “의성군의 안티드론 산업이 널리 알려지고 발전할 수 있도록 적극적으로 홍보하겠다”고 소감을 전했다.

이날 의성군과 대한민국 항공보안협회는 안티드론 산업 육성을 위한 업무협약도 체결했다.

양 기관은 ▲관련 분야 정보공유 ▲안티드론 중심 교육 프로그램 구축 ▲전문 인재 양성 ▲산업 인프라 조성 등에서 상호 협력하기로 했다.

박재완 항공보안협회장은 “이번 협약은 의성군과 협회가 안티드론 산업의 미래를 함께 그려가는 뜻깊은 자리”라며 “협회의 교육 전문성과 행정의 제도적 기반이 결합한다면 산업 발전에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

김주수 의성군수는 “홍보대사 위촉과 협약 체결은 의성군 안티드론 산업을 한 단계 도약시키는 계기”라며 “산업 활성화를 통해 일자리 창출과 생활인구 유입 등 지역경제 전반에 긍정적인 효과를 기대한다”고 밝혔다.