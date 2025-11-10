[헤럴드경제=양대근 기자] BMW 그룹 코리아(대표 한상윤)가 오는 23일까지 약 2주간 BMW 및 MINI 브랜드의 일부 라이프스타일 제품과 차량 액세서리를 구매하는 고객에게 할인 혜택을 제공하는 ‘블랙 프라이데이 고객 감사 프로모션’을 진행한다고 10일 밝혔다.

BMW 그룹 코리아는 블랙 프라이데이 시즌을 맞아 고객 성원에 보답하기 위해 이번 프로모션을 마련했으며 BMW 골프 컬렉션을 비롯한 일부 BMW 및 MINI 라이프스타일 제품을 할인된 가격으로 제공한다.

행사 기간 동안 BMW X WAAC 협업 제품과 BMW 골프 스포츠 컬렉션 전 품목을 20% 할인한 가격으로 판매한다. BMW X WAAC 협업 제품은 골프 패키지와 의류 2종으로 준비되어 있으며 BMW 골프 스포츠 컬렉션은 카트백, 스탠드백, 보스턴백, 파우치, 아이언 커버 등 국내 골프 애호가들의 취향에 맞춰 개발한 다양한 골프 용품이 갖추어져 있다.

BMW 코리아는 이번 프로모션 기간 내에 BMW X WAAC 골프 패키지 또는 BMW 골프 스포츠 컬렉션 골프백을 구매한 고객에게 BMW 그룹 코리아 설립 30주년 기념으로 한정 제작한 조안 테디베어 인형을 사은품으로 증정한다.

더불어 BMW 그룹 코리아는 BMW 및 MINI 차량 액세서리 전 제품과 BMW·MINI 라이프스타일 가방 제품에도 최대 20% 할인 혜택을 제공한다.

프로모션 대상 제품은 ‘카카오톡 선물하기’ 페이지와 BMW 밴티지 앱 내 전용 쇼핑몰 ‘조이몰(Joy Mall)’에서 구매할 수 있다.