울산 하이테크밸리·소재 4공장 준공 울산시, 행정지원-삼성SDI, 투자로 협력

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 차세대 배터리 시대에 대비한 삼성SDI의 ‘하이테크밸리(H.T.V) 산업단지 3공구 및 STM 소재4공장’이 10일 오전 11시 삼성SDI 울산사업장 소재4공장에서 준공식을 가지고 곧 시험가동에 들어간다.

이번 준공은 울산시의 신속한 인·허가 등 행정지원과 기업의 과감한 투자로 7년 이상 소요되는 산업단지 개발사업을 2년 4개월 만에 완료한 것으로, 지방정부와 기업의 협력 모범사례로 주목받고 있다.

이날 행사에는 김두겸 울산시장, 이성룡 시의회 의장, 이순걸 울주군수, 삼성SDI㈜ 및 삼성SDI가 대주주인 양극소재 전문기업 STM㈜의 임원 등이 참석해 울산의 미래 전략산업인 이차전지 산업의 새로운 도약을 다짐했다.

울산시 울주군 삼남읍에 소재한 하이테크밸리 산업단지 3공구 개발사업은 삼성SDI가 실수요자 개발방식으로 직접 시행했다. 1000억원을 들여 116만㎡(약 35만평) 부지에 ▷기존 공장 부지 71만㎡(21만5000평) ▷신규 산업시설 33만㎡(10만평) ▷도로·공원 등 공공시설 12만㎡(3만5000평)으로 조성했다.

7년 이상 소요되는 산업단지 개발을 울산시의 신속한 인·허가와 편입토지 확보, 기반시설 지원, 공장 등록, 공장폐수 인입허가 등 행정지원과 삼성SDI의 과감한 투자로 2년 4개월 만에 완료했다. 삼성SDI는 도로, 공원 등 공공시설을 울산시에 기부채납해 사회공헌을 실천한다.

STM 소재4공장은 5000억원을 들여 지상 6층·연면적 약 7만3000㎡(2만2000평) 규모로 건립했다. 배터리 핵심 소재인 양극재를 연간 7만2000t을 생산하는 첨단 생산시설이다.

이번 하이테크밸리 산업단지 3공구의 신규 산업시설 부지 33만㎡(10만평)는 전기차용 배터리의 경쟁력 제고 등 미래 성장기반을 강화하는 삼성SDI의 신규 투자 0순위 후보지가 될 것으로 기대되고 있다.

김두겸 울산시장은 “전기차 시장 회복 시점에 맞춰 이차전지 추가 투자 유치가 본격화될 것에 대비해 기업의 원활한 투자와 공장 조기 가동이 이뤄질 수 있도록 향후에도 적극적으로 행정지원을 해 나가겠다”고 말했다.