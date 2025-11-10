NH포인트-네이버페이 포인트 양방향 전환

[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행에서 쌓은 포인트를 네이버페이 포인트로 바꿔 사용할 수 있게 됐다.

NH농협은행은 네이버페이(Npay)와 제휴해 NH포인트와 Npay포인트를 일대일 비율로 전환할 수 있는 ‘양방향 포인트 전환 서비스’를 출시한다고 10일 밝혔다.

네이버페이에서 전환된 NH포인트는 범농협 금융·유통 계열사와 제휴가맹점에서, NH포인트에서 전환된 Npay포인트는 네이버쇼핑과 간편결제 가맹점 등에서 이용할 수 있다.

서비스 출시를 기념해 오는 30일까지 이벤트를 진행한다. Npay포인트를 1000 포인트 이상 NH포인트로 전환한 고객 선착순 2000명에게 5000 NH포인트를 적립해 준다. 또 전환 고객 중 총 2006명을 추첨해 ▷골드바(6명) ▷1만 NH포인트(2000명)를 제공한다.

이 외에도 ▷NH농협은행(주고 또 주고 더블 적립 이벤트) ▷NH올원뱅크(캐시백 쿠폰몰 포인트 페스타) ▷농협몰(NH포인트 페이백 이벤트) ▷NH손해보험(헤아림 MBTI보험 포인트 페이백) 등 다양한 제휴 이벤트를 진행한다.

농협은행 관계자는 “젊은 세대가 즐겨 사용하는 네이버페이와 연계로 NH포인트의 활용도를 높이고 고객 편의를 강화하겠다”며 “앞으로도 다양한 플랫폼과 협업해 실질적인 혜택을 제공할 것”이라고 전했다.

자세한 내용은 NH멤버스 고객센터에서 확인할 수 있다.