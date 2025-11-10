8번째 이어온 ‘온 유어 신라스테이’ 총 6000만원 규모 경품 이벤트 진행

[헤럴드경제=강승연 기자] 신라스테이는 지난 9월 출시한 경품 추첨 패키지 ‘온 유어 신라스테이, 릴랙스 앤 언와인드’가 2만 객실 예약을 돌파했다고 10일 밝혔다.

온 유어 신라스테이는 2017년 첫 출시 후 매 시리즈 ‘풍성한 경품’으로 주목받으며 신라스테이의 가을 대표 경품 프로모션으로 자리 잡았다. 올해는 편안한 휴식을 주제로 호텔 침구, 신라모노그램 강릉 숙박권과 식사권, 신라호텔 스파 이용권 등 총 6000만원 규모의 경품을 마련했다.

패키지는 11월 말까지 신라스테이 공식 홈페이지에서 예약할 수 있다. 객실 1박, 경품 응모권 1매와 함께 투숙 기간 중 조·중·석식 50% 할인 혜택을 제공한다. 체크인 시 경품 응모권 작성만으로 자동 참여되며, 총 300명의 당첨자가 선정된다.

경품으로는 1등 신라스테이 침대 풀세트, 2등 삼성전자 The Serif TV(65인치), 3등 누하스 뉴클래식 패브릭 에디션 안마의자 등이 있다.

이외에도 4등 신라모노그램 강릉 호텔 코너 스위트 숙박권과 디너 뷔페 2인 식사권, 5등 서울신라호텔 더 파크뷰 뷔페 2인 식사권, 6등 신라호텔 끌레드뽀 보떼 스파 시나끄띠쁘 바디 60분 트리트먼트 이용권(3명), 7등 신라스테이 전 지점(신라스테이 플러스 이호테우 제외) 스탠다드 객실 숙박권, 8등 신라스테이 10만원 식사권, 9등 삼성상품권 5만원을 제공한다.

당첨 결과 발표는 12월 11일 신라스테이 공식 홈페이지에 공개되며, 당첨자에게 개별 안내된다.