함정전투체계·해궁·천궁·KGGB 등 전시

[헤럴드경제=고은결 기자] LIG넥스원은 이달 10일부터 13일까지 태국 방콕에서 열리는 국제 방산전시회 ‘Defense & Security(D&S) 2025’에 참가한다고 밝혔다.

올해 12회째인 태국 D&S 전시회는 격년으로 열리는 육·해·공 종합 방위산업 전시회다.

이번 전시회 주제는 ‘파트너의 힘(The Power of Partnership)’으로 50개국에서 500개 이상의 방산기업과 각국 국방부 및 방위산업 관계자들이 모인다.

LIG넥스원은 이번 전시회에서 육·해·공군을 아우르며 미래를 여는 혁신적인 방위 기술을 선보일 계획이다.

이를 위해 함정전투체계(CMS)와 해궁, 해성, 청상어 등 해군 방위시스템을 중심으로 신궁과 천궁, 현궁, KGGB 등 육군과 공군까지 확장된 종합 방위 솔루션을 제시한다.

LIG넥스원 관계자는 “파트너의 힘이라는 이번 전시회의 주제와 같이 단순한 무기체계 판매를 넘어 태국 군은 물론 현지 방산업체 파트너들과 시너지 효과를 발휘할 수 있는 기회로 삼겠다”고 말했다.