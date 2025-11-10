품질, 환경, 안전보건도 국제 표준 충족 “고객 응대 품질 향상에 우수한 평가”

[헤럴드경제=김광우 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스는 한국경영인증원(KMR)으로부터 고객만족경영시스템(ISO 10002) 인증을 취득하며, 고객 만족도 향상을 위해 지속해서 노력한 공로를 인정받았다고 10일 밝혔다.

ISO 10002는 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 고객 불만 처리, 서비스 품질 개선에 대한 국제 표준이다. 고객의 요구와 기대에 체계적으로 대응하고 이를 경영 활동에 반영해 고객 만족도 향상 및 효과적인 재발 방지 시스템을 갖춘 기관에 부여하는 인증이다.

시몬스 침대는 고객만족경영시스템(ISO 10002) 인증을 위한 모든 과정을 세밀하게 점검해 보다 신속하고 효율적인 대응 시스템을 마련했다.

뿐만 아니라 부서 간 협업 체계를 강화해 대응 프로세스를 고도화하고, 내부 교육과 시스템 개선을 지속적으로 시행하며 고객 응대 품질을 한층 끌어올린 점에 대해 우수한 평가를 받았다.

황은주 한국경영인증원 대표는 “시몬스 침대는 단순히 고객 불만을 처리하는 수준을 넘어 고객의 요구와 기대를 경영활동 전반에 반영해 체계적이고 선진적인 시스템을 구축했다”며 “이번 인증 획득은 시몬스가 소비자 신뢰를 최우선 가치로 여기는 기업임을 다시 한번 입증한 셈”이라고 전했다.

이종성 시몬스 생산물류전략부문 부사장은 “소비자의 브랜드 경험은 제품 구매 이후 과정에서까지 이어지는 만큼 시몬스는 고객 만족을 최우선 가치로 두고, 모든 접점에서 만전을 기하고 있다”며 “이번 인증은 그간의 노력을 공식적으로 인정받은 결과라고 생각하며, 앞으로도 품질 혁신과 소비자 신뢰도 제고를 위해 노력을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 시몬스 침대는 지난해 12월 국내 침대업계 최초로 생산 공장과 영업사무소 등 회사 전반에 거쳐 안전보건경영시스템 인증을 받았다. 이외에 지난 2004년과 2011년에 각각 품질경영시스템(ISO 9001), 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 획득한 바 있다. 여기에 이번 ISO 10002 인증까지 획득하며 품질·환경·안전보건·고객 서비스 분야까지 국제 표준을 충족한 시스템을 완비하게 됐다.