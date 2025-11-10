[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 오는 20일 전통음식 체험 프로그램인 내곡동 자치회관 김치클래스 ‘같이, 김치, 가치’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 오전 10시부터 낮 12시까지 청룡 도시텃밭 내 채화원에서 열린다.

김치클래스는 김치의 재료 이해부터 손질법, 배추 절이기, 양념 만들기, 속 넣기, 통에 담기까지 전 과정을 직접 체험하는 실습형 프로그램으로 진행된다. 참여자들은 김치명인의 생생한 시연을 보고 따라 하며 전통 김장방식과 숙련된 손맛을 익힐 수 있다. 정성껏 담근 김치 중 일부는 포장해 가져가고 나머지는 지역 내 어려운 이웃에게 전달된다.

구는 이번 김치클래스에 참여할 주민을 오는 10일 오전 9시부터 선착순으로 모집한다. 내곡동에 거주하는 다문화가정과 일반 주민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 참여를 희망하는 주민은 내곡동 주민센터를 직접 방문하거나 서초구청 홈페이지 ‘행사예약’ 메뉴를 통해 온라인으로도 신청이 가능하다.

전성수 서초구청장은 “이번 김치클래스는 단순한 김치만들기 체험을 넘어 나눔의 가치를 배우고 서로의 정을 나누는 공동체 회복의 장이 될 것”이라며, “정성껏 담근 김치 한 포기가 이웃에게 따뜻한 마음으로 전해지길 바란다”고 전했다.