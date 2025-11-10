기후 위기 대응 관련 기업에 투자

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한화자산운용은 ‘한화그린히어로펀드’가 최근 6개월 만에 수익률 100%를 넘어섰다고 10일 밝혔다.

한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면, 한화그린히어로펀드의 최근 수익률은 지난 6일 기준 6개월 102.12%, 3개월 38.40%, 1개월 20.68%를 기록했다. 회사는 성과의 주요한 배경으로 인공지능(AI) 및 전력기기를 비롯한 AI 인프라 테마의 급격한 상승세를 꼽았다.

한화그린히어로펀드는 기후위기 대응을 위한 에너지 전환, 인공지능 핵심 인프라인 전력망에 투자하는 펀드다. 비슷한 펀드들이 일반적으로 친환경, 재생에너지 관련 기업으로 구성된 것과는 달리 반도체로 대표되는 AI, 에너지저장설비(ESS) 및 그리드(전력망)를 비롯한 전력기기 기업들도 폭넓게 담고 있다.

산업별 비중은 9월 30일 기준 그리드 29%, 인공지능 12%, 전기차 15%, 배터리 2%, 태양광 15%, 풍력 12%, 수소 7%, 수준이다. 주요 편입종목은 ▷테슬라 ▷한중엔시에스 ▷퍼스트솔라 ▷블룸에너지 ▷TSMC ▷효성중공업 등이다.

은기환 국내주식운용팀 매니저는 “펀드에 편입된 재생에너지, 전력인프라, 인공지능, 전기차 및 배터리 등의 섹터는 모두 유기적으로 연결돼있다”며 “작게는 AI발(發) 전력 부족, 넓게는 기후 위기 대응이라는 배경 하에 재생에너지로 전력 생산 - 전력 송배전을 위한 그리드 - ESS - 전기차, 인공지능으로 이어지는 내러티브는 장기간 유효할 전망”이라고 말했다.

그러면서 “한화그린히어로펀드는 연금계좌 투자처를 찾고 있는 투자자들에게 적합한 선택지”라고 덧붙였다.

한화그린히어로펀드는 PINE, 한화투자증권, DB증권, iM증권, KB증권, NH투자증권, SK증권, 교보생명, 광주은행, 농협은행, 대구은행, 미래에셋증권, 삼성생명, 신한투자증권, 우리은행, 우리투자증권, 유안타증권, 하나증권, 하나은행, 한국투자증권, 한화생명, 현대차증권에서 가입 가능하다.