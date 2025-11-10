주민 주도로 청소 범위 정하고 지역 현안 해결, 공동체 의식 높이고 청결한 마을 환경 조성

12월에는 청소 반상회 추진 결과 공유하고 개선 사항 도출… 참여형 청소 문화 확산

[헤럴드경제=박종일 선임기자]종로구(구청장 정문헌)는 12월 12일까지 지역 내 17개 동을 순회하며 ‘주민과 함께하는 종로 구석구석 골목길 청소 반상회’를 실시한다.

청소 반상회는 주민 주도로 청소 범위를 정하고 지역 현안을 해결함으로써 공동체 의식을 높이고 친목을 도모하는 자리다.

또 대형 차량이 진입하기 어려운 좁은 골목과 주택가에 친환경 소형 청소 차량을 투입해 청결하고 안전한 마을 환경을 조성하는 데도 기여한다.

이번 행사는 10월 29일 창신3동을 시작으로 30일에는 삼청동, 이달 3일 숭인2동 및 5일 평창동과 창신1동, 창신2동에서 진행했다.

11월 10일에는 사직동, 18일 무악동, 19일 종로1·2·3·4가동 및 종로5·6가동, 20일 이화동 및 혜화동, 21일 부암동, 25일 교남동, 26일 청운효자동, 27일 숭인1동, 12월 12일 가회동 순으로 이어진다.

참여자는 지역을 잘 아는 클린넷 회원과 동주민센터 직원, 환경 공무관 등이다. 클린넷 회원은 지난 2~3월 공모 및 추천을 받아 동별 10명 내외로 위촉했다.

주소나 직장, 사업장이 종로구에 있는 주민과 청소 분야 전문지식 보유자 등으로 구성된 만큼 깨끗하고 안전한 마을 환경을 만드는 데 힘을 보태는 중이다.

종로구는 12월 중으로 청소 반상회 추진 결과를 공유하고 지역 발전을 위한 개선 사항을 추가로 도출할 계획이다. 주민과 행정이 소통하며 종로의 여러 문제를 해결하고 참여형 청소 문화를 확산할 수 있을 것으로 기대한다.

정문헌 구청장은 “청소 반상회를 통해 주민들이 직접 마을 환경을 개선하고 공동체 의식을 높이며 지역 문제를 해결하는 문화가 자리 잡기를 기대한다”고 밝혔다.


