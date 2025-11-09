[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시의회 의원연구단체인 ‘경주 포스트 APEC 전략연구회’는 지난 5일 의회 소회의실에서 ‘APEC 이후 경주의 지속 가능한 발전 전략 수립 연구용역’ 중간보고회를 개최했다.

이번 보고회는 2025년 APEC 정상회의를 성공적으로 마친 이후 경주가 국제회의 개최도시로서 지속 가능한 성장동력을 확보하기 위해 필요한 미래 전략 방향을 모색하기 위해 열렸다.

보고회에서는 ▲APEC 개최 도시 이미지 제고 효과 분석 ▲국제회의 산업과 연계한 관광·문화·산업 분야 활성화 방안 ▲경주형 청년 글로컬 플랫폼 구축 ▲시민 참여형 도시 홍보 및 국제교류 네트워크 활성화 등을 중점적으로 논의했다.

경주시의회는 APEC 이후 경주가 ‘지속 가능한 글로벌 문화관광도시’로 자리매김하기 위해, 단기·중장기 전략을 병행해 추진할 필요가 있다고 강조했다.

정희택 대표의원은 “이제는 APEC 정상회의를 계기로 경주의 국제적 위상이 한층 높아진 만큼 세계 속의 문화관광도시로 도약할 수 있는 실질적 실행 방안을 제시하겠다”고 말했다.