중앙긴급구조통제단 상황판단회의 개최

[헤럴드경제=정윤희 기자] 소방청은 울산 화력발전소 붕괴 사고와 관련해 9일 김승룡 소방청장 직무대행 주재로 중앙긴급구조통제단 상황판단회의를 열고, 실종자 수색·구조에 총력을 기울이기로 했다고 밝혔다.

소방청은 이날 회의에서 향후 구조 전문인력 투입 시 수색구역 설정 등 현장 운영체계를 강화하기로 했다. 또, 매일 수색 전 구조 방법과 범위 등을 실종자 가족들에게 안내하고, 수색 결과를 공유할 방침이다.

소방청은 해체 작업 전문가와 소방 수색구조 전문가로 구성된 기술협의체를 운영해 구조활동의 안정성과 효율성을 높이기로 했다.

소방청 심리상담 전담팀도 현장에 파견해 구조대원과 가족의 심리적 안정을 도울 예정이다.

소방청에 따르면, 붕괴된 5호기 양측에 불안정하게 남아 있던 4호기와 6호기 구조물의 추가 붕괴 위험으로 인해 구조대원과 중장비 투입이 한동안 제한됐다. 그러나 4·6호기 안정화 작업이 완료되면 현장 접근성과 안전성이 확보돼 수색 작업이 한층 속도를 낼 것으로 전망된다.

소방청은 도시탐색 및 붕괴사고 전문 구조대원을 추가 투입하고, 가용한 첨단 수색·구조 장비를 최대한 활용할 계획이다.

아울러 24시간 연속 수색이 가능하도록 특수조명차를 8대까지 확대하고, 회복지원차도 9대까지 늘리기로 했다.