폭우 피해 인연으로 맺은 자매결연… “같은 가치, 같은 방향으로”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 국민의힘 포항남·울릉 당원협의회(위원장 이상휘 국회의원)와 산청군 당원협의회(위원장 신성범 국회의원)가 8일 포항 송도 소재 식당에서 자매결연 협약을 체결했다.

이날 행사에는 양 당협 주요 당직자와 광역·기초의원 등 43명이 참석했으며, “함께 배우고 성장하며, 보수의 새로운 길을 열겠다”는 구호 아래 두 지역 간 교류와 협력 강화 방안을 논의했다.

이번 자매결연은 지난 7월 기록적인 폭우로 큰 피해를 본 산청군을 포항남·울릉 당협이 찾아 구호 물품을 전달하고 복구 활동을 지원한 인연에서 비롯됐다.

두 지역은 이를 계기로 지역 현안과 정책 경험을 공유하고, 상호 협력 체계를 이어가기로 뜻을 모았다.

이상휘 위원장은 “푸른 산과 넓은 바다, 서로 다른 풍경을 가진 두 지역이 이제 같은 방향을 바라보기 시작했다”며 “오늘의 자매결연은 서로의 마음을 잇는 약속이자 같은 길을 함께 걷겠다는 다짐”이라고 말했다. 이어 “이번 결연이 당의 새로운 활력의 씨앗이 되고, 두 지역 주민께 더 큰 희망으로 이어지길 바란다”고 강조했다.

두 당협은 앞으로 지역 현안과 정책 사례를 공유하고, 상호 방문 및 공동 행사 등을 통해 ‘책임 있는 보수 정치’의 실천 기반을 넓혀갈 계획이다.