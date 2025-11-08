英 18년전 실종아동 행세…“내가 매들린 매캔이다” 주장 부모에 문자폭탄 보내다 체포…스토킹 혐의는 무죄

[헤럴드경제=노아름 기자] 폴란드 출신 20대 여성이 18년 전 유럽을 떠들썩하게 했던 영국 실종 아동이라고 주장하다가 실종자 가족을 괴롭힌 혐의로 징역형을 선고받았다.

8일(현지시간) 일간 가디언과 BBC 방송에 따르면 전날 레스터 형사법원은 2007년 포르투갈에서 휴가 중에 딸 매들린 매캔(당시 3세)을 잃어버린 부모를 괴롭힌 혐의로 기소된 율리아 반델트(24)에게 징역 6개월을 선고했다.

배심원단은 형량이 더 무거운 스토킹 혐의에 대해서는 무죄로 평결하면서 괴롭힘 혐의만 유죄로 인정했다.

매들린 매캔 실종은 유럽 전체의 주목을 받은 사건이다. 영국 레스터셔 출신 매캔 부부는 2007년 5월 3일 포르투갈 휴양지 프라이아 다루스에서 세 자녀를 숙소에 재우고 수십 미터 떨어진 식당에서 친구들과 식사하고 돌아와 매들린이 사라진 것을 발견했다.

유럽에서 여러 차례 수사가 재개됐으나 사건은 미제로 남았다. 2020년엔 독일 검찰이 다른 성범죄 유죄 판결로 복역 중이던 독일인 크리스티안 브뤼크너를 매들린 사건의 용의자로 지목하면서 수사가 재개됐지만 증거 부족으로 출소 때까지 기소되지 않았다.

폴란드 출신 여성 반델트는 2022년부터 자신이 매들린이라고 떠들고 다녔다. 소셜미디어에서 후원자들을 모았다. 가장 많을 때 인스타그램 팔로워는 100만명을 넘었다.

반델트는 영국과 폴란드, 포르투갈의 실종자 관련 단체, 인터폴과 각국 경찰, 매들린 매캔 찾기 웹사이트 등에 연락했다.

언론도 관심을 보이기 시작했다. 2023년 3월 미국에서 유명 토크쇼 ‘닥터 필’에 출연했다.

반델트는 매캔 가족과도 직접 접촉했다. 2023년 6월 매들린의 아버지 제리에게 이메일을 보냈고, 대학생이던 매들린의 동생 아멜리에게 인스타그램 메시지를 수집 통 보냈다. 지난해부터는 매들린의 어머니 케이트의 전화번호를 알아내 연락을 시도했다.

지난해 4월에는 단 하루에만 60여 차례 케이트에게 전화하거나 문자를 보냈다. 급기야 지난해 12월에는 문 앞에서 기다리고 있다가 케이트에게 유전자 검사를 요구했다.

반델트는 결국 올해 2월 경찰에 체포됐다. 유전자 검사 결과 반델트는 매들린 매캔이 아닌 것으로 확인됐다.

재판부는 이날 선고 이후 반델트가 구속 상태로 재판받아왔기에 이미 6개월 형기를 채웠다고 밝혔다. 반델트는 매캔 가족에 대한 접근 금지 명령도 받았으며 영국 정부 결정에 따라 향후 추방 시기 등이 정해진다.

매캔 부부는 평결 이후 낸 성명에서 “유죄 평결에도 전혀 기쁘지 않다”며 “반델트가 적절한 보살핌과 필요한 지원을 받기를 바라며 취약함 때문에 다른 사람에게 악용되지 않기를 바란다”고 밝혔다.