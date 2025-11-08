법무부 출입국본부 연보…동기 대비 17.6% 늘어

[헤럴드경제=김희량 기자] 올해 1월부터 9월까지 한국을 방문한 외국인 관광객이 650만명에 육박했다. 방문 외국인 관광객 수가 역대 최대치를 갱신할 가능성이 제기된다.

8일 법무부 출입국외국인정책본부의 통계월보에 따르면 올해 1∼9월 관광통과(B-2) 비자를 받아 입국한 외국인은 649만1천846명으로, 전년 동기(551만9천648명)보다 17.6% 증가했다.

한국을 찾은 외국인 관광객은 올해 1월 51만여명을 시작으로 매달 50만명대를 넘어서고 있다. 특히 여행 성수기라 할 수 있는 7월부터 9월까지는 집계 이래 처음으로 3개월 연속 80만명대를 상회한 바 있다. .

외국인 관광객은 2019년 715만여명으로 최고치를 기록한 이래 코로나19 영향으로 2020년 93만9천여명, 2021년 11만5천여명, 2022년 94만5천여명으로 급감했다.

엔데믹 이후인 2023년 512만여명으로 예년 수준을 회복한 뒤, 지난해엔 754만6000여명으로 역대 최대 기록을 세웠다.

2025년의 경우 9개월 만에 2024년 전체의 86% 수준에 달한 것을 감안한다면, 최대치를 갱신할 가능성이 나온다.

올해 9월에 전자여행허가제(K-ETA)를 통해 입국한 외국인은 9만2000여명으로, 전월 대비 약 1만명 증가했다.

관광산업을 활성화하고자 2021년 9월 도입된 K-ETA는 112개 대상 국가의 국적자가 현지 출발 전 홈페이지에 정보를 입력하고 입국을 허가받는 제도를 일컫는다.

국적 별로는 태국(2만4000여명), 말레이시아(2만2000여명), 러시아(9000여명), 카자흐스탄(4000여명) 순으로 이용자가 많았다.

이들의 국내 방문 지역은 서울(6만2000여명)이 가장 많았고 부산(7000여명), 경기(5000여명), 인천(4000여명), 제주(3000여명)가 뒤를 이었다.

K-ETA의 누적 이용자는 총 598만여명으로 여성(344만여명)이 남성(253만여명)보다 약 91만명 많은 것으로 나타났다.