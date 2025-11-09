1960년대 소련, 쿠바 미사일 배치 미국 탐지해 ‘인류 핵전쟁 위기’ ‘마약과 전쟁’ 美, 베네수와 갈등 러, 베네수에 미사일 배치 시사 美상원, 트럼프 ‘전쟁금지’안 부결

[헤럴드경제=김수한 기자] 미국과 소련이 첨예하게 대치하던 1962년 10월 14일, 미군 정찰기가 쿠바에 소련의 탄도 미사일 기지가 건설 중인 장면을 포착했다.

양국의 갈등은 쿠바 미사일 위기를 불러 핵전쟁 직전으로까지 격화됐다.

이번엔 러시아가 미국의 턱 밑에 있는 베네수엘라에 미사일 기지 건설 가능성을 시사했다.

알렉세이 주라블레프 러시아 의회 국방위원회 부위원장은 베네수엘라에 강력한 오레시니크 미사일을 배치할 수 있다고 말했다고 영국 일간지 더타임스가 현지 언론을 인용, 7일(현지시간) 보도했다.

그는 “우방국에 오레시니크 같은 새 무기를 공급하지 않을 이유가 없다”라며 “미국이 놀라운 일을 겪을 수도 있을 것”이라고 말했다.

그러면서 베네수엘라의 수도 카라카스에도 칼리브르 순항 미사일을 보낼 수 있다고 덧붙였다.

▶러 매파 정치인 “베네수엘라에 미사일 보낼 수도”=주라블레프 부위원장은 러시아에서 유명한 매파 정치인 중 한명이다.

오레시니크는 마하 10(초속 2.5∼3㎞)의 속도로 목표물을 공격하는 중거리 미사일이다.

핵무기를 포함한 탄두를 여러 개 탑재할 수 있는 것으로 알려졌다.

블라디미르 푸틴 대통령은 현존하는 방공 시스템으로는 오레시니크를 요격할 수 없다고 주장한다.

오레시니크의 ‘베네수엘라 배치’ 언급은 최근 대량 생산 본격화 소식과 맞물려 주목받고 있다.

타스 통신 등 러시아 매체들은 전날 푸틴 대통령의 발언을 인용해 오레시니크 미사일 양산이 진행 중이라고 보도했다.

러시아가 오레시니크의 베네수엘라 배치 가능성을 시사한 것은 최근 러시아의 ‘중·단거리 미사일 배치 유예 해제’ 움직임이 본격화하는 것으로 해석될 수 있는 대목이다.

러시아 외무부는 지난 8월 미국이 중거리핵전력조약(INF)으로 제한된 지상 발사 미사일을 유럽 등에 배치하고 있다며 자국의 중·단거리 미사일 배치 유예를 해제한다고 선언했다.

러시아 미사일 배치를 유예하던 기존 방침을 뒤집고, 미사일 배치에 적극적으로 나온다는 얘기다.

지난달에는 연내 벨라루스에 오레시니크 배치 계획을 공식화했다.

▶미군, 베네수엘라에 화력 날이 갈수록 증강…“전쟁 일어날 수도”=도널드 트럼프 미 행정부는 최근 베네수엘라에서 미국으로 유입되는 마약을 차단할 목적으로 카리브해에 미군 함정과 전투기를 배치하고 마약 운반선을 연이어 격침하고 있다.

베네수엘라 인근에 배치된 미국 군사력을 감안할 때 베네수엘라 정권 교체를 목표로 군사작전을 벌일 가능성도 있다는 시각도 적지 않다.

이에 대응해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 푸틴 대통령에 군사 지원을 요청하고 러시아가 지지 메시지를 잇달아 내면서 긴장이 고조되는 양상이다.

하지만 실제 미국과 러시아 간 군사적 충돌 가능성은 크지 않다는 것이 전문가들의 시각이라고 더타임스는 전했다.

러시아가 우크라이나와의 전쟁에 병력을 집중하고 있기 때문에 전장을 넓히기 어렵다는 것이다.

러시아가 이란과 전략적 협력 관계지만 미국이 지난 6월 이란의 핵시설을 공격했을 때 러시아가 나서지 않았다는 점도 이런 분석의 근거가 됐다.

이런 위기의 순간, 미 연방의회는 트럼프 행정부가 베네수엘라에 대해 전쟁을 선포하고 군사 행동에 돌입할 가능성을 차단하려 했지만, 실패하고 말았다.

▶트럼프 정부 연일 베네수엘라 갱단 격침…상원 “트럼프 전쟁 막아야” 결의안 부결=미 상원은 지난 6일(현지시간) 전쟁 선포에 대한 의회 권한을 재확인하는 결의안에 대해 표결을 실시했지만, 찬성 49표, 반대 51표로 아슬아슬하게 부결됐다.

공화당 소속 의원 중 반(反) 트럼프 진영에 선 리사 머코스키(알래스카), 랜드 폴(켄터키) 의원이 이탈했지만, 결과에 영향을 주진 못했다.

부결됐지만, 그렇다고 트럼프 대통령이 베네수엘라에 대한 전쟁을 쉽게 일으킬 수 있는 구조도 아니다.

여기서 문제가 되는 것은 전쟁 선포권이다.

미국 헌법 제2조는 대통령이 군 최고사령관 역할을 수행한다고 규정하고 있지만, 전쟁 선포는 여전히 의회의 권한으로 남겨두고 있다.

트럼프 대통령은 최근 베네수엘라에 대한 군사 공격을 고려하지 않고 있다고 언급했지만, 지난달에는 공격 가능성을 시사하기도 했다.

민주당 팀 케인(버지니아) 상원의원이 공동 발의한 이 결의안은 트럼프 대통령의 무력 사용에 대한 의회의 우려에 따라 추진됐다.

현재 트럼프 행정부는 베네수엘라에서 미국으로 유입되는 마약을 차단하겠다는 목표를 내세우고 카리브해에 미군 함정과 전투기를 배치하고 베네수엘라 마약 운반선을 격침하고 있다.

특히 미군은 카리브해에 핵 추진 고속 공격 잠수함정과 이지스 구축함을 파견했다.

미사일 순양함과 연안전투함도 배치한 상태다.

미군의 공격이 갈수록 수위를 높여가자 미국이 베네수엘라 정권 교체를 목표로 전쟁을 벌일 수 있다는 관측까지 나왔다.

일단, 트럼프 행정부는 베네수엘라 마약 카르텔에 대한 군사 행동은 의회의 승인이 필요 없는 행정부의 권한이라는 입장이다.

또한 베네수엘라가 미국의 안보에 실질적인 위협이 되고 있기 때문에 트럼프 대통령은 군통수권자로서 모든 수단을 동원할 전권을 가져야 한다고 주장한다.

상원에서 팀 케인 등 민주당 의원들이 통과시키려 한 결의안은 이런 상황에서 전쟁 선포 권한은 여전히 의회에 있음을 강조하고자 한 것이었다.