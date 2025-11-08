정부 지원금 재개 조건으로 거액 벌금 납부키로 “학문적 자유와 자율성 유지하기 위한 결정”

[헤럴드경제=김희량 기자] 유대계 학생에 대한 괴롭힘을 방치했다는 혐의를 받은 미국 명문 코넬대가 중단된 정부 지원금을 다시 받고자 벌금을 납부하기로 결정했다.

7일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)는 코넬대가 이날 벌금 3000만 달러(약 437억원)를 3년에 걸쳐 내기로 결정했다고 보도했다.

앞서 트럼프 행정부는 팔레스타인 무장 정파 하마스의 테러로 촉발된 가자전쟁 이후 반(反) 이스라엘 시위가 확산한 미국 대학을 대상으로 민권법 위반 조사에 착수하면서 연구비 지원을 중단한 바 있다. 민권법은 인종, 피부색, 국정 등에 따른 차별을 금지한다는 내용이다. 이에 따라 코넬, 컬럼비아, 하버드 등 아이비리그 대학들을 포함해 미국의 60개 대학의 연구비 지원이 멈췄다.

정부는 대학이 캠퍼스 내 유대인 혐오 행위를 제지하거나 처벌하지 않고 시위를 방치한다고 주장했다.

코넬대는 유대계 학생에 대한 괴롭힘을 방치했다는 이유로 민권법 위반한 사례로 분류돼 2억5000만 달러(약3645억원) 이상의 연구 자금을 행정부로부터 보류당했다.

컬럼비아대가 벌금 2억 달러(약 2915억원)를 내기로 합의하는 등 대학들은 자금 지원을 다시 받기 위해 트럼프 행정부의 요구를 수용하고 모습이다.

코넬대는 벌금과는 별개로 미국 농가를 지원하는 프로그램에 3000만 달러를 투자하는 결정도 내렸다. 또 DEI(다양성·형평성·포용성) 정책을 폐기하라는 트럼프 행정부의 지침을 교직원 교육 자료에 반영하기로 했다.

마이클 코틀리코프 코넬대 총장은 성명을 통해 트럼프 행정부와의 합의에 대해 “학문적 자유와 자율성을 유지하면서 연방정부와의 협력 관계를 다시 확립하는 것”이라고 밝혔다.