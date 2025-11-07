[헤럴드경제=고은결 기자] 유럽연합(EU)이 러시아인의 유럽 내 자유로운 이동을 제한하기 위해 복수 입국 비자를 발급하지 않겠다고 발표했다.

EU 집행위원회는 7일(현지시간) 성명을 내고 “지금부터 러시아 국민은 복수 입국 비자를 더 이상 받을 수 없다”며 “EU로 이동할 때마다 새로운 비자를 신청해야 한다는 뜻”이라고 밝혔다.

EU는 이런 조치가 공공 정책과 안전을 보호하기 위해서라면서 반체제 인사와 독립 매체 언론인, 인권 관련 인사에게는 제한적인 예외가 적용될 것이라고 설명했다.

카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 “전쟁을 시작해놓고 유럽에서 자유롭게 이동하기를 기대하는 것은 어불성설”이라며 “EU 여행은 당연한 것이 아닌 특권”이라고 강조했다.

EU는 이미 2022년 말 러시아와 기존에 맺었던 비자 간소화 협정을 중단하고, 비자 발급 비용을 올리는 등 러시아인에 대한 비자 발급 절차를 좀 더 까다롭게 바꿨다. 지리적으로 가까워 러시아의 위협을 더 크게 체감하는 발트 국가들은 러시아인의 입국 자체를 금지하거나 엄격한 제한을 두기도 했다.

하지만 작년에는 유럽 내 자유로운 이동이 가능한 솅겐 비자를 받은 러시아인이 50만명에 달했다. EU의 이번 비자 제한 조치는 우크라이나 전쟁이 4년을 채워 가고 있지만 러시아가 전쟁을 중단하려는 기색을 보이지 않는 가운데 나왔다.