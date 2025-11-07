노동부·중수본, 현장 기술지원 확대…보일러 타워 추가 붕괴 위험 ‘긴장’

[헤럴드경제=김용훈 기자] 울산 화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고로 인한 사망자가 3명으로 늘었다. 정부는 중앙사고수습본부를 중심으로 안전한 구조와 사고 수습에 총력을 기울이고 있다.

소방당국에 따르면 7일 오전 구조된 매몰자 2명이 잇따라 숨지면서, 이번 사고의 사망자는 모두 3명으로 늘었다. 오전 9시 6분께 구조돼 병원으로 이송된 근로자는 사망 판정을 받았고, 11시 15분께 추가로 구조된 근로자도 현장 응급의료소에서 사망이 확인됐다. 전날 구조물에 끼인 채 발견된 또 다른 근로자는 밤샘 구조 작업 끝에 이날 오전 4시 53분께 숨졌다.

이로써 사고 당시 작업자 9명 중 사망 3명, 중경상자 2명, 미확인 4명(이 중 2명은 매몰 추정)으로 집계됐다.

정부는 구조대의 안전 확보를 최우선 과제로 삼고 현장 기술지원을 강화하고 있다.

고용노동부와 기후부가 공동으로 구성한 중앙사고수습본부는 소방청·국토부·산업안전보건공단 전문가들과 함께 현장 기술지원회의를 열어 붕괴 구조물의 안정성을 점검하고, 구조대가 접근 가능한 안전구역을 설정했다.

울산화력발전소의 보일러 타워 5호기 인근 4·6호기 구조물은 붕괴 위험이 여전히 높아, 진동에도 추가 붕괴 가능성이 제기되고 있다. 중앙사고수습본부는 “추가 피해를 막기 위해 구조물의 안전 확보 후 단계적으로 수색을 진행 중”이라며 “보일러 타워 설계도면 등 구조물 정보를 소방청에 제공해 기술지원을 이어가고 있다”고 설명했다.

김영훈 노동부 장관은 “지금은 구조대의 안전을 확보하는 것이 최우선”이라며 “법과 절차가 허용하는 범위 내에서 최대한의 인력과 기술을 지원하겠다”고 밝혔다.

현재 구조당국은 현장 주변에 안전통제선을 확대하고, 잔존 구조물 붕괴 위험에 대비해 드론과 열화상 카메라 등을 이용한 수색을 병행하고 있다. 사고 원인은 안전 확보가 완료되는 대로 정밀 조사에 착수할 예정이다.