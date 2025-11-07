韓국가신용등급 강등 가능성은 일축

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 7일 한미 관세 협상과 관련한 대미 투자로 외환보유액이 줄어들 수 있다는 우려에 대해 “외환보유액 4200억달러 수준을 계속 유지할 것”이라고 말했다.

구 부총리는 이날 국회 예산결산특별위원회에 출석해 ‘한미 관세 협상 이후 외환위기가 있는 것 아니냐는 국민들 우려가 있다’는 더불어민주당 한병도 의원 질문에 “자금을 조달할 때 이자 또는 배당을 활용하고, 부족하면 해외에서 (조달)한다”면서 이같이 밝혔다.

구 부총리는 “현재 단기 외채 비율은 낮고 해외 자산도 많이 있다”며 “국제통화기금(IMF)에서도 이를 감안했을 때 단계적으로 외환 충격에 취약하지 않다고 보고 있다”고 설명했다.

‘국가신용등급 강등 가능성은 없다고 평가하면 되는가’라는 질문에는 “네”라며 “무디스에서 한국이 지금 재정도 잘 관리하고 새 정부 들어서 성장 정책을 잘 발표했다고 평가했다”고 답했다.