우수 협력사 지속 협력 강화 의지 다져

[헤럴드경제=신대원 기자] SNT모티브는 5~6일 부산 아난티 앳 부산 코브호텔에서 열린 ‘한국GM 경영현황 설명회’에 참석했다고 7일 밝혔다.

설명회에는 글로벌GM과 한국GM 주요 임원진을 비롯해 한국GM 협력사 약 260개사가 참석해 한국GM의 경영 현황과 향후 사업 방향을 공유했다.

설명회를 통해 한국GM 주요 경영 현황과 최신 비즈니스에 대해 공유했고 우수 공급업체에 대한 축하행사도 함께 진행됐다.

SNT모티브는 지난 4월 GM의 우수 협력업체 시상식에서 ‘2024 올해의 우수 협력사(SOY·Supplier Of the Year)’로 선정된 바 있다.

SNT모티브 관계자는 “이번 설명회는 한국GM과 협신회 회원사 간 상호 협력관계를 더욱 견고히 하고 미래 모빌리티 시장 변화에 함께 대응할 수 있는 기회를 마련한 뜻깊은 자리였다”면서 “앞으로도 우수 협력사로서 고객사와 긴밀한 협력관계를 유지하며 급변하는 비즈니스 환경에 대응해 신속하고 단계별 혁신을 실현하는 파트너십을 구축할 수 있도록 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.