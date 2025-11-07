11일 ‘제2차 융복합 K-City 플랫폼 설명회’ 개최

[헤럴드경제=홍승희 기자] 해외건설협회는 11일 해외건설협회 교육센터에서 ‘제2차 융복합 K-시티 플랫폼 설명회’를 개최한다고 밝혔다. 이번 설명회는 해외 도시개발 사업의 최신 동향을 공유하고, 국내 건설·엔지니어링 기업과 엔터테인먼트, 정보기술(IT) 등 K-콘텐츠 분야 기업 간의 협력 방안을 모색하기 위해 마련된다.

설명회는 총 2개의 세션으로 나뉘어 진행된다. 먼저 첫 번째 세션에선 ▷우즈벡 타슈켄트 신도시 개발 ▷2025 K-시티 Network 계획수립형사업 ▷한·미 협력 K-시티 확산 방안 ▷미국 부동산 개발사업 투자 사례, ▷미국 캘리포니아 부동산개발 및 시장동향 등 최신 해외 도시개발 프로젝트와 동향이 심도 있게 다뤄진다.

두 번째 세션에선 ▷뽀로로파크 ▷새눈 ▷한국라이브커머스협회 등 K-시티에 접목 가능한 다양한 K-콘텐츠 기업의 사업 모델이 소개될 예정이다. 정규 세션 이후에는 ‘비즈니스 미팅 및 Q&A’ 시간을 통해 참여 기업 간 실질적 협력방안이 논의된다.

협회 관계자는 “이번 설명회는 건설 중심의 기존 해외진출 모델을 넘어, K-콘텐츠라는 강력한 소프트파워를 결합해 K-시티의 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것”이라며 “K-시티 플랫폼에 참여한 다양한 산업이 유기적으로 연결되어 해외 시장에서 새로운 사업 기회를 창출하는 실질적 협력의 장이 되길 기대한다”고 밝혔다.

해외건설협회는 지난 7월 ‘제1차 설명회’와 9월 ‘K-문화 간담회’를 성황리에 개최했으며, 앞으로도 융복합 K-시티 플랫폼을 통해 우리 기업의 해외 진출 기회를 지속적으로 확대하고 산업 간 융합을 강화해 나갈 계획이다.