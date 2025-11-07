최근 3년새 빵값이 급등했지만 재료비와 인건비 상승으로 오히려 개인 빵집은 적자를 면치 못하는 것으로 나타났다. 한국신용데이터(KCD)에 따르면 지난 6월 말 기준 베이글은 중위 가격이 4400원에서 4900원에 형성됐다. 3년 전인 2022년 6월보다 44% 상승한 것이다. 샌드위치(7500원∼8300원·32%)와 소금빵(3300원∼3700원·30%)도 30%대 증가율을 보였다.

올해 상반기 월평균 판매 비중이 가장 높은 빵은 소금빵(15.7%)이었다. 샌드위치(15.0%), 식빵(7.2%), 크루아상(5.3%), 베이글(5.2%) 등이 뒤를 이었다. KCD 분석에 의하면 소금빵은 2022년 하반기만 해도 2000원∼2500원대를 책정한 매장이 많았으나, 이후 가격이 꾸준히 오르면서 현재는 3000원∼3500원대가 주를 이룬다.

문제는 빵값 상승에도 제과점과 카페 업종의 수익성은 악화하고 있다. 대형 프랜차이즈는 매출지수가 높고 폐업률이 낮았으나, 개인 제과점은 상대적으로 매출이 작고, 폐업률도 높았다.