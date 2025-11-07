강동성심병원 황재연 교수 연구팀 기술 개발 뇌파·심전도 기반 음주욕구 최대 92.8% 예측 기억훈련·행동활성화 훈련 통해 억제 입증

알코올중독자의 음주 갈망을 실시간으로 감지하고 즉각적으로 억제하는 새로운 치료 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

7일 강동성심병원에 따르면 이 병원 정신건강의학과의 황재연 교수 연구팀은 뇌파와 심전도 등 생체신호를 활용해 음주 갈망을 실시간으로 예측하는 기술과 갈망 억제에 효과적인 중재 기술을 개발했다.

이번 연구는 알코올중독 치료의 핵심인 ‘갈망(craving)’을 생체신호로 실시간 검출하고, 인지적 개입을 통해 즉각적으로 갈망을 감소시킬 수 있음을 입증했다는 점에서 큰 의의를 지닌다.

연구팀은 알코올중독 참여자들에게 음주 욕구를 유발하는 가상현실(VR) 영상을 보여주고 뇌파, 심전도 등의 다양한 생체 신호를 측정했다. 그 결과 갈망이 높아질 때 뇌파 상에서 긴장·불안·각성 같은 부정적인 감정 상태를 시사하는 패턴이 나타났으며 심박수 증가, 심박 변동성 감소도 확인됐다. 연구팀은 이러한 생체신호만으로 참여자의 갈망 강도를 최대 92.8%의 정확도로 예측할 수 있었다.

또 연구팀은 갈망이 높아졌을 때 이를 실시간으로 억제하는 치료법도 검증했다. 음주 충동을 느낄 때 자신의 구체적인 개인 경험을 의식적으로 떠올리는 기억구체성 훈련을 할 경우 갈망이 감소하고 생체신호가 안정화되는 것을 확인한 것이다. 연구팀은 참가자 대상으로 4~8주간 스마트폰 애플리케이션을 통해 음주 패턴, 스트레스 등을 기록하며 기억구체성 훈련을 동시에 수행하도록 했는데 앱 사용만으로 술을 마시는 횟수가 감소하였다. 이외에도 산책 등 신체활동을 증가시키는 ‘행동활성화 훈련’ 역시 효과적으로 음주 갈망을 감소시킨다는 사실도 입증했다.

연구 책임자인 황 교수는 “이번 연구는 생체신호 기반으로 음주 갈망을 실시간 예측하고 중재할 수 있다는 가능성을 처음으로 제시했다”며 “향후 스마트폰과 스마트워치를 통해 알코올중독자의 갈망 신호를 감지하고 즉각적으로 개입할 수 있는 개인 맞춤형 디지털 치료기기를 개발할 계획”이라고 밝혔다.

이번 공동 연구는 한국연구재단 STEAM 연구사업 지원으로 수행됐으며, 연구결과는 한국인정기구(KOLAS) 국제공인시험기관로부터 공인인증을 획득했다. 김태열 선임기자