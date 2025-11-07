[헤럴드경제=김현일 기자] 한국광고주협회는 오는 13일 서울 교원투어빌딩에서 ‘2025 홍보전략워크숍’을 열고 변화하는 미디어 환경 속 기업 PR 전략과 대언론 관계 등을 논의한다.

이번 워크숍은 기업 홍보 담당자를 대상으로 하며 언론사, 언론중재위원회, 기업 위기관리 전문가, 학계 인사 등이 참석해 ▷AI 시대의 홍보전략(신석호 동아닷컴 대표) ▷기자와의 관계 구축(오상헌 한국경제신문 산업부장) ▷기업 위기관리(송동현 밍글스푼 대표) ▷유사언론에 대한 법적 대응(양재규 언론중재위원회 구조조정본부장) ▷ESG 기반 홍보와 사례(이종혁 공공소통연구소 소장·광운대 미디어커뮤니케이션학부 교수)를 주제로 강연을 진행한다.

이명진 한국광고주협회 경영전략팀 팀장은 “ AI가 미디어 생태계를 급변시키는 시대를 맞아 기업 커뮤니케이션 전략에도 변화가 필요하다”며 “이번 워크숍은 홍보 담당자들에게 시대적 통찰과 실무에 바로 적용할 수 있는 PR 전략을 제공하는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.