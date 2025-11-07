총 5명 발견, 2명은 수색 중 김영훈 노동장관 “강제수사 적극 추진해 사고 원인 규명”

[헤럴드경제=김아린 기자] 울산화력발전소 붕괴로 인해 매몰된 현장 작업자 7명 중 1명이 숨졌다.

울산소방본부는 7일 사고 현장 브리핑을 통해 “어제 의식이 있던 구조 대상자가 구조 도중 심정지에 빠져 오늘 오전 4시 53분쯤 사망 판정을 받았다”고 밝혔다.

소방당국에 따르면 사망한 작업자는 전날 사고 발생 1시간여만에 구조물과 땅 사이 틈에 끼인 채 발견됐다. 구급대원이 현장에서 진통제를 투여하고 보온 조치를 하는 등 구조 작업을 벌였으나 끝내 숨진 것으로 전해졌다.

소방당국은 또 사망자와 함께 발견된 작업자 1명도 구조가 어려운 상황으로 사망한 것으로 추정 중이라고 밝혔다. 사망한 것으로 추정되는 작업자에 대한 신원은 아직 파악되지 않았다.

소방당국은 이날 오전 7시 30분경부터 8시 50분경 사이에 작업자 3명을 추가로 발견했다. 이들 중 1명은 병원으로 이송됐고 나머지 2명은 구조 작업이 진행 중이다.

남은 매몰된 작업자 2명에 대한 생사나 위치는 현재까지 확인되지 않고 있다.

밤사이 손가락 일부로 추정되는 신체가 잔해 속에서 추가 발견됐는데 소방 당국은 “이미 발견됐던 2명과 다른 인물로 추정된다”면서 “확정적으로 손가락이라고 단정하기 어렵고 추정만 하는 단계”라고 말을 아꼈다.

소방당국은 수색 작업을 벌이고 있으나 붕괴된 지점은 진입로가 철근 등 구조물 잔해로 막혀 30m 가량을 파고들어야 해 어려움을 겪고있는 것으로 알려졌다. 소방당국은 열화상카메라, 음향탐지기 등 각종 장비와 구조견을 동원해 수색을 이어가고 있다.

지난 6일 오후 2시경 울산 남구 용잠동 한국동서발전 울산발전본부 울산화력발전소에서 철거를 앞둔 60미터 높이 보일러 타워가 무너지면서 현장에 있던 작업자 9명 가량이 매몰됐다. 이중 2명은 사고 직후 구조돼 병원으로 이송됐다.

고용노동부는 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등에 대해 엄격히 수사한다는 방침이다. 김영훈 노동부 장관은 “압수수색 등 강제수사를 적극 추진해 철저히 사고 원인을 규명하겠다”고 밝혔다.

한편 발전시설 소관 부처인 기후에너지환경부는 노동부 등 관계부처와 이날 오전 중앙사고수습본부 2차 회의를 열고 구조 상황 점검과 대책 등을 논의했다.