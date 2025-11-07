원자력사업단 CEO 직속 편제 안전 정착 위한 CSO 조직 강화

[헤럴드경제=홍승희 기자] 대우건설은 7일 40대 젊은 임원들을 전진배치하는 등의 조직개편 및 임원인사를 단행했다고 밝혔다. 이번 인사에서는 내실 경영체계를 확립하고, 업무 분야별 전문성을 강화하는데 역점을 뒀다.

우선 플랜트사업본부 산하 원자력사업단을 최고경영책임자(CEO) 직속 편제로 변경해 회사의 미래 성장동력 기반을 강화할 계획이다. 신규 진출국인 투르크메니스탄, 체코, 모잠비크 현장의 수행 역량을 고도화하기 위해 연중 상시, 프로젝트 중심의 조직체계를 구성하겠다는 방침도 세웠다.

대우건설은 광역급행철도(GTX)-B 민간투자사업, 동부간선도로 지하화, 홍천 양수발전소 1·2호기 등 국내 대형 토목 프로젝트의 촘촘한 사업관리를 위해 CM조직도 확대 신설했다. 대우건설 관계자는 “대우건설은 기존의 주택·건축 중심의 구조에서 벗어나 국내 사회간접자본(SOC) 및 인프라, 원자력 및 신재생에너지, 해외사업 등으로 포트폴리오를 다변화하고 있는 만큼 이에 맞는 조직을 구축할 계획이다”라고 밝혔다.

‘안전 최우선 문화’ 정착을 위해 최고전략책임자(CSO) 산하에 본사, 현장을 총괄하는 담당 임원 2인을 선임해 안전관리 컨트롤타워 기능을 강화했다. 각 지역안전팀에 현장점검 전담직원도 추가 배치했다.

최근 ‘스마트건설 얼라이언스’ 의장사로 선임된 대우건설은 인공지능(AI) 분야 투자 확대를 위해 AX데이터팀을 신설했다. 데이터팀은 전사 AI 전략 총괄 조직으로 AI 플랫폼 개발, 전사 데이터 자산화 및 관련 인프라 구축 업무를 담당한다.

한편 올해 임원 인사에서는 연공서열이 아닌 성과와 역량 중심의 우수 인재를 고르게 선임했다. 특히 실무 경험과 전문성을 갖춘 40대 젊은 임원이 새롭게 발탁됐으며, 저연차 책임(과장급) 직급의 인재를 AX데이터 팀장으로 임명하는 파격을 선보였다.

대우건설 관계자는 “이번 조직 개편은 안전을 최우선으로 하는 내실경영 지속, 회사 성장의 원동력이 될 원자력 조직 기반강화 및 건설기술 변화를 이끌 스마트건설 조직 확대가 핵심”이라며 “국내 대표 건설사로서의 위상을 확고히 하고, 글로벌 건설 리더로 재도약할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.