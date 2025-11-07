[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시간) 카자흐스탄이 이스라엘과 주변 무슬림 국가들 간 관계를 정상화하는 ‘아브라함 협정’에 가입했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 카자흐스탄을 비롯해 우즈베키스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 키르기스스탄 등 중앙아시아 5개국 정상들과 회담을 마친 뒤 만찬 모두발언에서 이같이 전했다.

트럼프 대통령은 “카자흐스탄이 공식적으로 (아브라함 협정에) 동의했다”며 “위대한 지도자의 위대한 나라가 공식적으로 아브라함 협정에 가입했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 또 “오늘 우리가 논의한 국가들, 그리고 이 자리에 참석한 일부 국가가 아브라함 협정에 가입할 예정”이라며 “곧 매우 중요한 몇몇 국가들의 가입을 발표하게 될 것”이라고 덧붙였다.