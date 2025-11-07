국화 분재 전시회·교육 프로그램도 운영

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)는 시흥동 금천정원지원센터에서 다양한프로그램을 운영한다고 7일 밝혔다.

우선 14일까지 국화 분재 전시회가 진행된다. 이번 전시는 국화 분재부터 일반 분재, 바위솔 작품 등 다양한 분재가 전시된다. 별도 예약 없이, 금천정원지원센터를 방문하는 누구나 무료로 즐길 수 있다. 센터 휴관일인 일요일과 월요일을 제외한 화~토요일 오전 11시부터 오후 4시까지 방문하면 된다.

같은 기간 분재 전문가에게 상담도 받을 수 있다. 분재 재배 기술부터 관수 방법, 수목의 생리 및 병충해 문제 등 일상에서 활용되는 유익한 정보를 제공받을 수 있다.

또한 11월에 금천정원지원센터가 운영하고 있는 시민 대상 다양한 교육 프로그램도 있다. 겨울 꽃다발 만들기, 동백꽃 나무 심기, 크리스마스 트리 만들기 등의 원데이 수업과 교육 후 인근의 오미생태공원을 함께 산책하는 식물수다 & 초록산책 등에 참여할 수 있다. 참여 신청은 서울 공공서비스예약서비스 누리집을 통해 가능하다. 참여비는 프로그램당 1인 3000원이다.

올해 3월 개장한 금천정원지원센터는 정원문화 확산과 정원관리 역량 강화를 꾀하고 있다. 다육‧관엽 식물키우기 등 정원 관련 원데이 수업을 운영하고 스스로 꽃과 나무를 가꿔 정원문화를 확산하는 마을정원사를 양성하고 식물 상태를 진단하고 맞춤형 상담과 진료 서비스를 제공하는 반려식물 클리닉을 운영하고 있다. 또한 보건소와 연계해 지역의 심리 취약계층에게 가드닝 프로그램을 제공해 정서적 치료를 돕고 있다.

이에 대해 구는 “참여자의 약 80% 이상이 만족하는 금천정원지원센터 프로그램은 아이부터 어른까지 함께 즐길 수 있는 프로그램으로 자리 잡으며, 지역주민의 일상 속 작은 쉼표 역할을 하고 있다”라고 설명했다.

유성훈 금천구청장은 “금천구만의 가드닝 프로그램을 통해 지역주민들이 자연과 더욱 가까워지고, 일상에서 정원 가치를 더욱더 느낄 수 있기를 기대한다”라며 “앞으로도 금천구민이 주체가 되는 정원문화 확산을 위해 다양한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”라고 밝혔다.