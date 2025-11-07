[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 세계 대학 평가인 ‘2025 라이덴랭킹(Leiden Ranking)’ 종합 순위에서 2년 연속 국내 톱5에 올랐다.

7일 영남대에 따르면 네덜란드 라이덴대가 발표한 이번 평가에서 영남대는 2020년부터 2023년까지 발표된 SCI 논문 성과를 기준으로 국내 5위를 차지했다.

라이덴랭킹은 논문 수나 평판도 같은 정성적 요소를 배제하고 국제 학술지 논문의 인용 영향력만으로 대학의 연구 질을 평가하는 세계 대학 순위다.

이번 평가는 4년간 국제 논문을 800편 이상 발표한 전 세계 1594개 대학을 대상으로 진행됐으며 국내에서는 52개 대학이 포함됐다.

분야별로는 수학·컴퓨터 분야에서 국내 2위에 올라 10년 넘게 최상위권을 유지하며 전통적인 강세를 입증했다.

생명·지구과학 분야는 세계 순위가 지난해 365위에서 221위로 상승해 국내 2위를 기록했다.

또 자연과학·공학 분야도 국내 순위가 지난해 11위에서 7위로 오르며 다양한 학문 분야에서 영남대의 연구 역량이 강화되고 있음을 보여줬다.

최외출 영남대 총장은 “이번 라이덴랭킹을 비롯한 국내외 대학 평가에서의 성과는 영남대 교수진과 연구진의 역량이 세계적으로 인정받고 있음을 보여주는 결과”라며 “우수한 연구력과 교육 시스템을 바탕으로 국가 발전과 인류 공동번영에 기여할 인재를 양성하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.