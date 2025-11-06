금품수수 혐의 등으로 전직 임원·협력업체 임직원 검찰 송치

[헤럴드경제=박지영 기자] 경찰이 입찰 담합 의혹을 받고 있는 두산밥캣 자회사 두산밥캣코리아의 전직 임직원과 협력업체 직원들을 검찰에 넘겼다.

6일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 반부패수사대는 지난달 말 두산밥캣코리아 전직 임직원 1명과 협력업체 임직원 15명 등 16명을 금품수수 혐의 등으로 검찰에 불구속 송치했다. 입찰 담합 규모는 약 100억원대에 이르는 것으로 알려졌다.

두산밥캣은 지난해 7월 내부 감사에서 두산밥캣코리아 전직 임원 1명, 현직 임원 4명의 배임 정황을 적발하고 해임 통지를 했다고 공시했고, 경찰은 이를 토대로 인지 수사를 벌였다.

특히 전직 고위 임원은 협력업체에 일감을 몰아주는 대가로 금품을 수수하고 접대를 받은 의혹도 받고 있다.

경찰은 배임 관련 혐의에 대해서도 계속 수사 중이다.

두산밥캣 관계자는 “내부 감사에서 선제적으로 문제점을 발견해 조치했다”라며 “이슈가 발견된 분야에 대해 강화된 내부통제 활동을 설계하고 운영 중”이라고 밝혔다.