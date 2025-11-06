[헤럴드경제=채상우 기자] 일본에서 12살 태국 소녀가 엄마에 의해 성매매 업소에 팔려 성착취를 당한 사실이 알려졌다.

6일 아사히신문과 지지통신 등에 따르면, 일본 경찰은 12세 태국 소녀를 고용한 도쿄 분쿄구 마사지 업소 사장인 50대 남성을 노동기준법 위반 혐의로 구속했다.

이 소녀는 태국 북부 출신으로 지난 6월 하순 엄마와 함께 일본에 입국했다. 엄마는 도착 직후 소녀를 마사지 업소에 데려간 뒤 사라졌고, 7월 중순 혼자 출국했다.

일본에 홀로 남은 소녀는 업소에 거주하면서 일했고, 방문객 대상 성적 서비스를 강요당했다.

소녀는 약 한 달 간 60만 엔(약 564만 원)을 벌었으나, 이는 엄마와 관계된 인물 명의 계좌로 송금된 것으로 알려졌다.

이 소녀는 8월 이후에도 모친 소개로 일본 내 다른 지역의 마사지 업소에서 일한 것으로 전해졌다.

소녀는 지난 9월 도쿄출입국재류관리국에 도움을 요청했고 현재는 당국의 보호를 받고 있다.

일본 경찰은 이 사건을 엄마가 딸을 팔아넘긴 성 착취 목적 인신매매로 보고, 배후에 특정 조직이 있는지 등을 수사하고 있다.