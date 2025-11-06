김병민 서울시 정무부시장 “명태균 신병 확보해 대질조사해야”

[헤럴드경제=박지영 기자] 민중기 특별검사팀이 ‘여론조사비 대납 의혹’ 관련 정치브로커 명태균 씨와 대질조사 여부와 관계없이 오세훈 서울시장을 조사하겠다고 밝히자 오 시장 측이 강하게 반발했다.

김병민 서울시 정무부시장은 6일 입장문을 내고 “‘오세훈 시장을 수사하라’는 민주당의 수사 하명을 받드는 것인가”라며 “그것이 아니라면 특검은 오 시장을 향한 일방적인 수사를 강행할 것이 아니라 명태균과의 대질조사가 이뤄질 수 있도록 해야 할 것”이라고 주장했다.

애초 특검팀은 오 시장 요청에 따라 오는 8일 오 시장과 명씨의 대질신문을 진행할 예정이었는데 명씨가 SNS를 통해 돌연 특검팀에 출석하지 않겠다는 의사를 내비쳤다. 이에 특검팀은 “대질 유무와 관계없이 오 시장에 대해 조사는 진행한다”는 입장을 밝혔다.

김 부시장은 “명태균은 국회 국정감사에서 특검에 출석해 모든 것을 밝히겠다며 큰소리를 쳐놓고 막상 대질조사 날짜가 다가오자 진실이 드러나는 것이 두려워 숨는 것”이라며 “이로써 명태균의 사기 행각에 대한 진실을 밝히기 위해서는 대질조사가 반드시 필요하다는 것이 다시 한번 확인된 셈”이라고 강조했다.

이어 “특검이 명태균을 대질조사에 출석시키지 않고 오시장에 대한 조사만 일방적으로 진행하겠다고 한다면 이것은 누가 봐도 국민의 상식에 어긋나는 행태”라고 질타했다.

그러면서 “민중기 특검팀은 신속히 명태균의 신병부터 확보하고 8일 대질조사로 국민 앞에 진실이 드러날 수 있도록 의무를 다하기를 바란다”며 “그렇지 않다면 그동안 특검을 향한 ‘정치 특검’, ‘선거용 하명특검’이라는 국민적 의심은 확신으로 바뀔 것”이라고 비판했다.

오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거 당시 명 씨가 실소유했다고 알려진 미래한국연구소의 미공표 여론조사를 13차례 제공받았다는 의혹을 받고 있다. 이 과정에서 오 시장은 자신의 후원자로 알려진 김한정씨가 당시 미래한국연구소 실무자인 강혜경씨 계좌로 3300만 원 상당을 대납하게 했다는 의심을 받는다.