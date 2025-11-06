이 대통령, 몸살 소식 후 하루 만에 외부 일정

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 6일 강원도를 방문해 관·군의 산불 진화 장비와 대응체계를 점검하고 동해안 산불 위험 지역을 시찰했다.

최근 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의부터 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의까지 이어진 강행군의 여파로 몸살을 앓고 있다고 알려진 지 하루만의 외부 일정이다.

김남준 대통령실 대변인은 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 먼저 강원 원주시에 위치한 산림청 산림항공본부를 찾아 산림청과 군의 산불 진화 헬기, 드론, 차량 등 핵심 장비를 점검했다”고 전했다.

그간 이 대통령이 취임 직후부터 강력한 산불 진압 초기 대응체계를 마련하라고 거듭 지시해 왔는데, 이번 방문은 이러한 그 이행 상황을 직접 점검하기 위해 실시됐다.

현장을 둘러본 이 대통령은 “산불이 발생했을 때 초기에 신속하게 대응할 수 있도록 현장의 1차 책임을 명확히 하라”고 지시했다. 또 “산불 대응 관련 예산과 사업은 국민이 납득할 수 있도록 투명하고 효율적으로 운영하라“고 말하면서도, ”산불 대응에 있어서는 ‘아깝다’고 생각하지 말고 초기부터 전력으로 대응하라”고 당부했다.

이어 이 대통령은 산림청과 국방부의 ‘산불 진화 합동훈련’을 참관했다. 훈련은 헬기 레펠을 이용한 공중 진화, 드론을 활용한 정밀 진화, 헬기 물 투하 등의 순서로 진행됐다.

이 대통령은 훈련에 참여한 진화대원들을 격려하면서 “국민의 생명과 안전을 지키는 것은 국가의 제1 책무”라며 무엇보다 우선시하도록 강조했다.

아울러 “지나친 것이 부족한 것보다 100배 낫다. 과잉이다 싶을 만큼 조기 대응하라. 일단 발견하면 너무 심하다 싶을 정도로 대응하라”며 철저한 초기 전력 대응을 거듭 주문했다.