[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]인천항만공사(IPA)는 6일 중국 상해에서 개최된 상해 국제 크루즈 서밋(Shanghai International Cruise Summit)에서 해외 우수 파트너십 항만(Overseas Partnership Award) 분야 상을 수상했다.

이번 수상은 인천항 크루즈 부두 및 터미널 운영 주체인 인천항만공사가 ▷글로벌 선사 및 유관기관과의 협력 확대 ▷Fly&Cruise 모항 운영 역량 강화 ▷크루즈 승객 편의 확대 등의 성과를 인정받았다.

인천항만공사 이경규 사장은 “이번 수상은 인천항이 세계 크루즈 시장에서 신뢰받는 파트너임을 의미한다”며 “앞으로도 글로벌 선사·기항지·기관과의 협력을 확대해 인천항의 모항 경쟁력을 공고히 하고 국내 크루즈 산업 발전을 견인하겠다”고 밝혔다.

한편 상해 국제 크루즈 서밋은 중국 상해시와 글로벌 크루즈 선사인 로얄캐리비안 인터내셔널(Royal Caribbean International)이 공동 주관한 아시아 최대 규모의 크루즈 산업 행사이다.

이 행사는 세계 주요 크루즈 기항 항만 대표단과 글로벌 선사들이 참석해 인사이트를 공유하고 협력관계를 강화하기 위해 마련됐다.